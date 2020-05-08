Kur'an ayı: Ramazan

RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Onbir ayın sultanı olarak biliriz Ramazan ayını. Neden böyle biliriz? Birçok cevap verilebilir belki, ama sanırım en önemli sebebi Kur’ân hakikatlerinin en fazla yaşandığı aydır. Böyle olunca bütün dünya Ramazan ayında diğer aylarda hiç olmadığı kadar huzurlu bir ay yaşamış oluyor.

Bu huzurdan bütün kâinat payını alıyor. Aynı dinden veya dilden olmamız da gerekmiyor. Zira Müslümanlar Kur’ân mesajlarını ne kadar yaşarlarsa o ölçüde bütün kâinat huzurla doluyor.

Bu hali çok sayıda vakıa da teyit ediyor. Ramazan ayı en az hırsızlık, alkol, kumar vb. menfi davranışların işlendiği ay olunca toplum bu halden müsbet yönde etkileniyor. Ayrıca, en fazla namaz, oruç, Kur’ân vb. ibadetlerin yapıldığı ay olması dolayısıyla en az menfi hadiselerin yaşanmasına vesile oluyor. Demek ki beşer Kur’ân mesajlarına muhtaç. Her Ramazan tecrübesi bu hakikati teyit ediyor.

Kur’ân ve Ramazan ayı arasında çok sıkı bir bağ vardır. Zira Kur’ân ilk defa Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. İlk vahyin Ramazan ayına denk gelmesi elbetteki tesadüf olamaz. Üstadın“Ramazan-ı şerifin sıyamı, Kur’ân-ı Hakîm’in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı şerif, Kur’ân-ı Hakîm’in en mühim zaman-ı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki…” (Mektubat, s. 473) ifadeleri bu hakikati teyit eder.

Ayrıca biz Ramazan ayını Kur’ân ayı olarak tanımlarız. Ramazan denilince hatimler, mukabeleler akla gelir. Kur’ân ziyafetleri verilir. Elimizden geldiğince bu ziyafetlere iştirak etmeye çalışırız. İştirak ettikçe şevke geliriz.

Evimizde, camilerde diğer aylarda olmadığı kadar Kur’ân okuyarak, dinleyerek ve yaşayarak sahip çıkmaya çalışırız.

Hakkını tam anlamıyla veremediğimiz ve on iki aya yayamadığımız “yaşamak!” da bile kısmen başarımız dünyaya olan tesirini yakından müşahede edebiliyoruz. Kim bilir daha fazla yaşarsak ve istikrarlı bir biçimde bütün seneye yayabilirsek beşerin çok daha fazla huzurlu yaşamasına vesile olacağımız aşikârdır. Sahabe efendilerimizi günümüz Müslümanlarından ayıran en önemli fark da bu olsa gerektir. Onlar yaşamak için okuyordular bizler ise sevap kazanmak için. Elbette “pratiğe geçmiş Kur’ân ahlâkı!” önce bizleri sonra çevremizi ve nihayet bütün kâinatı tenvir edecektir. Rabbim cümlemizi bu hakikatleri hakkıyla yaşayan kullarından eylesin inşallah!...