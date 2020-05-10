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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

KUR’ÂN DİNLEMENİN ÜÇ HALİ

Cenk ÇALIK
10 Mayıs 2020, Pazar
Üstad Bediüzzaman Hazretleri Kur’ân-ı Kerîmi üç şekilde dinleyerek Ramazan ayından çok daha fazla istifade edebileceğimizi şu şekilde ifade ediyor:

“Bir surette o Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı İlâhiyeyi güya geldiği an-ı nüzulünde dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem (asm) işitiyor gibi dinlemek, belki Hazret-i Cebrail’den, belki Mütekellim-i Ezelî’den dinliyor gibi bir kudsî hâlete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur’ân’ın hikmet-i nüzulünü bir derece göstermektir...” (Mektubat, s. 473)

Hayali bile ne kadar güzel değil mi? Kur’ân ilk defa iniyormuş gibi düşünerek okumak ve dinlemek! O eşsiz anlara şahit olmak! En değerli ve özel zamana dikkat çekiyor Üstad. 

İlmî açıdan bakıldığında gerçek bir olayla hayal etme kıyaslandığında beyne yaptığı tesiri aynıdır. Yani, beyin gerçekle hayalin ayrımını yapamamaktır. Üstad Hazretleri bu ilmi açılımı hayırlı bir yön olan zaman vurgusuna “Kur’ân’ı yeni nâzil oluyor gibi!” diyerek dikkat çektikten sonra kimden dinlediğimiz hususunda da üç teklifte bulunarak istifademizi azamî düzeye çıkarmaktadır. 

İlki Resul-i Ekrem aleyhissalâtüvesselâmdan dinlemektedir. Şüphesiz hayatımızın en güzel hayallerinden biridir bu hal. Okuyan Peygamber Efendimiz (asm), dinleyen biz olmamız. Normalde onu görmek bile ne büyük şeref ve saadet iken bizzat Kur’ân dinlemenin tarifi imkânsızdır.

İkincisi Hazret-i Cebrail’den dinlemektir. Vahiy meleği olarak bilenen defalarca çok sayıda peygamberlerle görüşmüş olan Cebrail’den (as) sanırım çoğumuzun en fazla merak ettiği ve görmek istediği meleklerin başında gelir. Kur’ân tilâvetini ondan dinlemek bu kutlu hayali en güzel bir biçimde gerçekleştirmektir.

Son olarak kelâmını yüce Rabbimizden bizzat dinlemektir. Cennet nimetlerinin en zirvesi Rabbimizin cemalini görmektir. 

En güzel hayalin tezahürüdür Rabbimizden Kur’ân dinlemek. Bu hayallerle Kur’ân dinlenildiği takdirde bizi saran halet-i ruhiye elbette çevremizde de makes bulacaktır. Rabbim hakkıyla Kur’ân dinleyenlerden eylesin inşallah!..

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