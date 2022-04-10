Maddî ve manevî bakım: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Prof. Dr. Herbest M. Shelton, oruçla adeta maddî ve manevî bakıma girdiğimizi şöyle anlatır: “Oruç, yaşam enerjimizin gıdaların hazmına harcanmasından bizi korur. Böylelikle yaşam enerjisi hastalıklı yapıların ve toksinlerin giderilmesinde kullanılır. Orucun bir diğer faydası da psikolojik dinlenmenin sağlanmasıdır. Sindirim sistemi, salgı bezleri sistemi, kan dolaşımı sistemi, solunum sistemi ve sinir sistemi bir dinlenme sürecine girer. Oruç sırasında vücudumuzda, hücrelerin bakımı ve yenilenme işlemi gerçekleşir.”

Görüldüğü üzere orucun sağlık yönünden pek çok kazanımı vardır. Maddî sağlığın rahatlaması manevî sağlığımıza da doğrudan müspet tesir eder. Demek ki manevi sağlığa giden yolda orucun büyük faydası vardır.

Mide tüm salgılarında şartlı salgı yapar. Bu sebeple aç kalınca asit birikimine maruz kalır. Halbuki oruçluyken midede asit birikimi olmaz. Oruca niyetle birlikte asit salgısı durur. Bu mucize vakıa sayesinde mide kasları ve salgı hücreleri Ramazan boyunca dinlenmiş olur.

Oruç bağırsaklara da salgı ve hareket eden kaslar yönünden dinlenme sağlar. Bağırsakların iç derileri ardında temel savunma sistemimizin bir parçası olan “peyer” plakları vardır. Oruçta bu plaklar tam bir revizyona girer. Böylece sindirim yolundan geçen hastalıkların tümüne karşı daha dayanıklı oluruz.

Karaciğerin en zor görevlerinin başında, alınan besinlerle yakılan besinleri dengede tutma mecburiyeti vardır. Oruçta vücuda gıda alınmadığından gıda depolama işinde rahatlar. Bu esnada hayati önemi olan globülinler (kanda bulunan proteinler) hazırlanarak bağışıklık sistemimizin güçlenmesi sağlanır…