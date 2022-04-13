Mide hademeleri

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Üstad Bediüzzaman’ın, “Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil-i eşgal etmezse o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o manevî fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehl-i velayet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar” (Mektubat, s.476.) ifadeleri muazzam tespitlerdir.

Demek ki oruç, mideyi kontrol altına alarak nefis terbiyesine vesile oluyor. Maddî cihetteki bu kazanım, bize sağlık olarak dönerken aynı zamanda manevî terakkiye de kapı açıyor. Bakara Suresi’nin 184. ayetinin meali de bu kazanımlara işaret eder: “Eğer biliyor iseniz, oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”

Bu kazançlardan birisi de “Oruçtan sonra vücut her grama tepki gösterir. Az yiyen ve sıkça oruç tutan insanların çok zarif ve ruhani bir yüz ifadeleri vardır.” (Prof. Dr. Arnold Ehret, Oruçla Yeniden Sağlığa Kavuşma ve Gençleşme, s.61.) şeklinde özetlenir. Orucu hayat prensibi hale getiren insanlar, simalarıyla kendilerini belli ederler.

Sima derken sadece yüzümüz değil, bütün cildimiz anlaşılmalıdır. Zira böbreklerin oruç sayesinde dinlenmesi ve bu sayede toksin maddelerin uzaklaştırılmasının etkisi bütün cilde yansır. Adeta içimizdeki sağlık ve temizlenme cildimiz yoluyla dışımıza da akseder…