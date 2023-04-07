MSG - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E621’dir. Tam adı Monosodyum Glutamat’tır. GDO’lu soya proteininden üretilebilir. 2001’de Endonezya’da domuz elde edildiği de tespit edildi.

Lezzeti artırmak için kullanılan MSG, hemen hemen tüm cipslerde, pizza, sosis, hamburger, çerez, bisküvi, pasta, bazı katı ve ekmek üstü yağlarda, et sularında, hazır çorbalarda, hazır soslarda, bulyonlarda, işlenmiş et, balık ve tavuk ürünlerinde, mayonezde ve baharat karışımlarında, dondurulmuş yiyeceklerde ve konservelerde bulunur.

Nörotoksin olan MSG, sinir hücrelerine ve merkezi sinir sistemine zarar verir ve kanserojendir. Kalp çarpıntılarına, hiperaktiviteye, boyun kramplarına, kusmaya, karın ağrısına, kas zayıflığına, genel halsizliğe, yanma hissine ve migrene sebep olabilir. Sinir krizi, şizofreni, analfatik şok da görülebilir. Aşırı iştaha sebep olduğundan obeziteye yol açar. ‘Umami’ adı verilen 5. Tat oluşturularak, katıldığı ürüne yönelik bağımlılık yapması üreticileri memnun etmektedir.

Amerika’da beyin kanserine yol açtığı rapor edilmiştir. Kristalize olan MSG vücutta birikir. Bu birikme ‘blood brain barrier’ adı verilen zararlı kimyasalların beyne erişmesini engelleyen sistemi tahrip edip; beyin, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarını bozarak çok ciddi sağlık sorununa yol açar. Bu soruna tıpta “Çin lokantası sendromu” denilir. Son bulgular ise alkol ve diğer uyuşturuculardan bile etkili bir “bağımlılık maddesi” olduğu ve tokluk hormonlarının salgılanmasına engel olduğunu göstermiştir. Neslini ve sağlığını sevenin uzak durması gereken bir uyuşturucudur.