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11 MAYIS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Muhteşem bir mescid: Âlem-i İslâm

Cenk ÇALIK
11 Mayıs 2020, Pazartesi
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Küçük cami anlamında kullanılan mescid kelimesi özellikle Ramazan ayında apayrı bir anlam kazanıyor. Bütün İslâm âlemini kapsayacak şekilde kişi sayısının arttığı ve mekân olarak dört duvarla sınırlı olmayan bütün dünyayı içine alan bir alan olarak düşünmek bizlere yepyeni bir ufuk açmaktadır. 

Ne muazzam bir cemaatin ferdiyiz değil mi? Bütün dünyayı kapsayan büyüklüğü ve en az 1.5 milyar ferdi bulunan muazzam bir mescid… Peki bu mescitte kimler var ve ne yapıyorlar? O mescidin köşelerinde milyonlarca hafız var. Hava zerreleriyle bütün dünyaya Kur’ân dinletiyorlar. İşte bu anlar Ramazan Ayı’nın Kur’ân ayı olduğunu ispat ve ilân ediyor. Elbette o mescitte bazı Müslümanlar o hafızları dinlerken, bazıları da kendi kendine okumayı tercih ediyorlar.

Daha önce böyle bir Ramazan tablosunu tefekkür edebildik mi? Her camide, her evde Kur’ân tilâvetini ayrı zannederken bir bütünü oluşturan parçalar olarak düşünmek bizleri ne muazzam bir hakikat yolcusu yapıyor değil mi? Bu nazarla Ramazan’a bakmak bizlere yepyeni pencereler açacaktır. 

Peki bu mescitte her müslüman vazifesini yapıyor mu? O mescitte vazifesini aksatan Müslümanlar diğer kardeşlerinin hakkına nasıl giriyor? 

Üstad Hazretleri bu sorulara şu şekilde cevap veriyor: “Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste, nefs-i süflînin hevesatına tâbi olup, yemek, içmekle o vaziyet-i nuranîden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mesciddeki cemaatin manevî nefretine ne kadar hedef ise, öyle de Ramazan-ı Şerifte ehl-i sıyama muhalefet edenler de o derece umum o âlem-i İslâm’ın manevî nefretine ve tahkirine hedeftir.” (Mektubat, s. 474)

Her evin, kurumun, toplumun ve ülkenin bazı kuralları vardır. O kurallara uymayanlar elbetteki hoş karşılanmaz. Çoğu gayrimüslimin Ramazan ayında Müslümanlara olan saygıdan dolayı yemeklerini gizli yerken “Müslüman kardeşlerimizin!” oruç tutmayarak açıktan yemesi, içmesi ve mukaddes mescidin edebine aykırı davranışlarda bulunması elbette diğer Müslümanların manevî nefretini ve tahkirini celp edecektir. Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun inşallah!...

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