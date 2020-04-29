Muntazam bir ordu: Ehl-i iman

RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Üstadın “Ramazan-ı şerifte ise ehl-i iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Sultan-ı Ezelî’nin ziyafetine dâvet edilmiş bir surette akşama yakın “Buyurunuz!” emrini bekliyorlar gibi bir tavr-ı ubudiyetkârane göstermeleri, o şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı, vüs’atli ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Acaba böyle ulvî ubudiyete ve şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar, insan ismine lâyık mıdırlar?” ifadeleri ehl-i imanın muntazam bir ordusu hükmünde olduğunu nazara verir.

Ramazan ayında Müslümanlar adeta muntazam bir ordu görünümüne girerler. Ezan okunduğu saniyede her nerede olurlarsa olsunlar iftarlarını açmaları bu tesbiti doğrulamaktadır. İftar vaktinde yoldaysak bir şişe su da olsa yanımıza alır vakit kaybetmeden orucumuzu açarız.

Her iftarda aslında Rabbimizin emrine icabet ediyoruz. Sofrayı yaratan ve bizi dâvet eden O’dur. Emir vermeden harekete geçemiyoruz. Ne zamanki ezan okunuyor, “Buyurunuz!” emrine uyarak orucumuzu açıyoruz.

Emir gelmeden önceki halimiz de çok ibretli. Ubudiyet tavrı kokuyor. Öyle ya harekete geçmek nasıl ki onun emridir, beklemek ve bekleme esnasında bu nimetleri tefekkür etmekte onun emridir.

Makam mevki sahibi biri bizi yemeğe dâvet etse hepimizin hoşuna gider. Belki de çoğumuz için unutulmayacak bir anı olarak hatırlanır. Her iftarda Rabbimizin dâvetlisi olduğumuzu düşünmek ne kadar güzel değil mi?

İnsana değer verilmesi sevgi gösterilmesi elbette bizlere müsbet tesir eder. Hele ki Rabbimizin engin şefkat ve merhametine mazhar olunması tarifi zor bir şükran hissine vesile olur. Bu vicdanî arayış elbetteki yapabildiğimiz en güzel teşekkürü, şükrü ubudiyet lisanıyla ifade etmemizi gerektirmez mi?

Rabbim cümlemize bu hakikatlerden hakkıyla ibret alabilmeyi nasip etsin inşaallah!...