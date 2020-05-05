Nefse uymak insanı firavunlaştırır

RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Üstadın “Hususan, dünyada servet ve iktidarı da varsa, gaflet dahi yardım etmiş ise bütün bütüngasıbâne, hırsızcasına nimet-i İlâhiyeyi hayvan gibi yutar...” (Mektubat, s. 472) ifadeleri nefsine uyanları deşifre etmektedir.

Nefsine en fazla uyan kimseler kimlerdir? Bu sorunun cevabında servet, iktidar ve gaflet kavramları kilit rol oynamaktadır. Genelde zenginlik arttıkça, makam yükseldikçe ve gaflet derinleştikçe nefse uymak kolaylaşmaktadır. Esbabını anlamak zor olmasa gerek. Kişi zenginleştikçe aynı karun gibi “bendeki bir ilim sebebiyle!” ya da belli makamlara gelen insanlar “sınavları kazandım, ben hak ettim!” diyebilmektedir. Dikkat edilirse bu cümlelerde “ben!” merkezli anlayış vardır. Tam bu noktada kişinin içinde bulunduğu gaflete göre içinde bulunduğu durum derinleşir. Yani, kişi ne kadar sahip olduğu maddî ve manevî nimetleri kendinden bilirse o ölçüde Rabbinden uzaklaşacaktır.

Asıl mal sahibini görmeden, düşünmeden bu sayısız nimetlerden istifade etmek bir nevi hırsızlıktır. Nasıl ki hırsızlar, sahibinin rızası olmadan çalarlarsa aynen öylede bu gaflet kuyusuna düşmüş beşer de her nimette sahibinden izin ve rızası olmadan istifade etmesi hırsızlıktır. Bu hırsızlık insanı hayvan mertebesine ve belki de hayvandan da aşağı mertebelere inmesine sebep olmaktadır.

İşte Ramazandaki oruç, bütün bu zincirleri kırmamıza imkân sağlamaktadır. İster zengin olsun, isterse fakir olsun herkesin nefsi yaşayarak anlar ki nimetlerin gerçek sahibi bizler değiliz. Rabbim müsaade ederse istifade edebiliriz. Rabbimiz koyduğu kurallara riayet etmemiz bizlerin her konuda hür olmadığımızı abd olduğumuzu daha iyi anlamamızı sağlar.

Ne muhteşem bir tecrübe değil mi? En basit gördüğümüz bir bardak suya, bir lokma ekmeğe bile Rabbimiz emir verene kadar elimizi uzatamıyoruz. Bu durum bizleri kul olduğunu anlama çizgisine getirirken “mevhum rububiyeti” de kırar. Abd çizgisine gelen kul ubudiyet dairesinde kalmaya azamî gayret gösterir. Artık en küçük gördüğü su, ekmek gibi nimetlerde bile ihsan edeni görmeye başlaması hakikî vazifesine yani şükretmesine vesile olur. Rabbim cümlemize nimetleri ihsan eden Rabbimizi görmeyi ve hakikî şükredenlerden eylesin inşallah!