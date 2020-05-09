Oruç insanı melekiyet mertebesine çıkarır

RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Ramazan ayı Kur’ân’ın indirildiği ay olduğundan kıymeti yüksektir. Gönlümüzü sonuna kadar açtığımız bu mübarek ayda semavî hitabı en güzel bir şekilde karşılamamız icap eder. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Ramazan’ı en güzel karşılamak için orucun ne gibi bir fonksiyonu vardır? Madden ve manen melekiyet vaziyetine benzeyerek karşılayabiliriz.

Üstad Hazretleri melekiyet vaziyetini şu şekilde izah ediyor:

“Kur’ân-ı Hakîm, madem şehr-i Ramazanda nüzul etmiş; o Kur’ân’ın zaman-ı nüzulünü istihzar ile o semavî hitabı, hüsn-ü istikbal etmek için Ramazan-ı şerifte nefsin hâcat-ı süfliyesinden ve malayaniyathâlâttan tecerrüd ve ekl ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek…” (Mektubat, s. 473)

Anlaşılan o ki hakkıyla güzel karşılamak istiyorsak melekiyet vaziyetini takınmamız gerekiyor. Bu vaziyetinde bazı şartları vardır. Öncelikle “hâcat-ı süfliyesinden ve malayaniyathâlâttan tecerrüd!” etmemiz icap ediyor. Yani, nefsimiz ne istiyorsa o isteklerin tersini yapmamız zarurîdir. Nefsimiz helâl olmayan ve ahirette pişman olacağımız bayağı isteklerden ve faydasız işlerden sıyrılmadığımız müddetçe bu güzel aydan istifademiz noksan kalacaktır.

Malûmunuz meleklerde nefis yoktur. Ne için yaratılmışlarsa o vazifeyi hakkıyla yapar ve asla geciktirmezler. Bizler de Ramazan ayında oruç tutarak bu dünyaya gönderilmiş gayemize uygun olarak davranmış oluruz. Nefsimizin haram isteklerine boyun eğmeyerek ve boş işlerden kaçınarak meleklere davranış olarak benzemeye çalışırız. Böylece manevî ciheti bu şekilde tamamlamaya çabalarız.

Oruç süresince yemek ve içmek de yasak olduğundan maddî cihetle de meleklere benzemiş oluruz. Meleklerde yemezler ve içmezler. Bizde oruç tuttuğumuz süre içinde yemediğimiz ve içmediğimiz için maddeten de benzemeye çalışırız.

Maddî ve manevî yönden melekiyet vaziyetine benzemek bizde nefis olduğu ciheti göz önüne alındığında daha kıymetli bir hal almaktadır. Zira meleklerde seçim yoktur. Onlar daima hayrı tercih ederler. Bizde nefis olduğundan hayrı da şerri de tercih edebilecek bir istidatta olmamıza rağmen hayrı tercih etmemiz melekleri dahi geçme imkânı vermektedir.

Rabbim cümlemize melekleri dahi geçen kullarından eylesin inşallah!...