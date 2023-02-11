Peygamberimizin (asm) şefkati penceresi…

Resûlullah (asm) buyurdular: “Mü’minlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlâkı en iyi olanıdır. Sizin en hayırlılarınız da, kadınlarına karşı ahlâken en hayırlı olanlarınızdır.”1

Hadisin ilk ifadesinde tüm Müslümanlara iman ile ahlâk arasındaki güçlü rabıtaya dikkat çekilir. Ahlâki seviye, imanın derinliğine işaret eder. Dolayısıyla imanı kuvvetlendirmenin en güçlü yolu ahlâkı güzelleştirmek olmalıdır. İkinci cümlede çoğu erkeğin belki de ‘ahlâk’ denildiğinde aklına gelmeyecek bir hususu, en önemli gündem maddesi olarak ele alınması gerektiği ikaz edilir. Bir erkek en güzel şekilde kızına, eşine, annesine vb. akrabalarına güzel davranarak imani olgunluğa, hayırlara erişebilecektir.

Kainattaki en yüksek hakikat olan imanın; namaz, oruç, zekat gibi ibadetler yerine ahlâkla ölçülmesi ve hayırlı olmaktaki ana kriterin kadınlara ahlâk temelli davranmaya bağlı olması cay-i dikkattir.

Efendimizin (asm) kadınlara olan nezaketine ait şu misal son derece ibretlidir: Bir seyahette Enceşe adlı bir hizmetçi şarkı söyleyerek develeri hızlandırdı. Hz. Peygamber de, hızlanan develer üstündeki hanımların zayıf vücûtları incinebilir düşüncesiyle, zarif bir teşbihte bulunarak: “Ya Enceşe! Dikkat et, camlar kırılmasın!”2 buyurdular.

Efendimizin (asm) gönlünde kadınlar için kullandığı cam ifadesi şefkatin, muhabbetin seviyesini gösterir. Ayrıca, kadın fıtratının maddi ve manevi vechinin ne kadar kırılgan bir yapıya sahip olduğunu nazara verir. İyi insan olma mücadelesi anlayış, saygı gibi erdemlerin ön plana çıkarılmasıyla mümkün olduğu anlaşılır. Tüm bu izahat aslında işin görüldüğü kadar kolay olmadığını izhar eder.

“Günümüzde kadının (...) töre, adet ve göreneklere kurban edilmesi, geleneklerin din gibi algılanması sonucu kadının zulüm ve haksızlığa uğraması Cahiliyeye dönüş arzularından başka bir şey değildir.”3

Yukarıdaki tespit “Allâh’ım! İki zayıf kimsenin, yani yetimle kadının hakkını zâyî etmekten herkesi şiddetle sakındırıyorum.”4 hadisiyle düşünüldüğünde tüm topluma maddeten ve manen en zayıf konumda olan kadın ve yetim konusunda şefkat seferberliğine çağrı yapıldığı görülmektedir.

“Camlar kırılmasın” diyerek tatlı bir ikaz ve hatırlatmada bulunan Efendimiz (asm) aynı zamanda her davranışın mesuliyetini de düşünmeye davet eder. Bu tefekküre hesap günü eklendiğinde çetin bir azap görmek istemeyen her Müslüman “şiddetle sakındırmanın!” hikmetini anlayabilir…

Dipnotlar:

1. Tirmizî, Radâ, 11/1162.

2. Buharî, Edeb, 95; Ahmed, III, 117.

3.Gökçe, Cüneyt,(2011). “Aile Mutluluğu İçin Bazı Temel İlkeler”, Köprü Dergisi; Kadın –İnsanın Lâtif Cinsi- (113).

4. İbn-i Mâce, Edeb, 6.