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1 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Pratik empati: Savm

Cenk ÇALIK
01 Mayıs 2020, Cuma 00:20
RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Bugün olduğu gibi geçmişte de insanlar gelir düzeyi yönünden zengin ve fakir olmak üzere kabaca ikiye ayrıldıklarını söylemek mümkün. Tabiî ki ayrımın daha zengin daha fakir şeklinde alt başlıklarından da bahsedebilir. Üstadın “İnsanlar, maişet cihetinde muhtelif bir surette halk edilmişler. Cenab-ı Hak o ihtilâfa binaen, zenginleri fukaraların muavenetine dâvet ediyor. Halbuki zenginler, fukaranın acınacak acı hallerini ve açlıklarını, oruçtaki açlıkla tam hissedebilirler.” (Mektubat, s. 472) ifadeleri bu hakikati teyit eder.

Bu tabloya bakıldığında sorunların çıkmaması için zengin kesiminim imkânlarından belli ölçüde fakir kesimle paylaşım yapması zarurî olduğu anlaşılır. Aksi takdirde “biri yer biri bakar kıyamet ondan sonra kopar!” deyimindeki tecrübenin yaşanmasına sebep olur. İşte tam bu noktada sosyal kaynaşmanın sağlanması, muhtelif kesimler arasında çıkacak sorunların bertaraf edilmesi cihetleri orucun toplum hayatındaki tesirlerini düşünmemizi gerektiriyor. İnsanın en temel ihtiyaçları olan yemek ve içmek hususunda belli bir süre zengin fakir herkesin bu nimetlerden mahrum kalması insana aczini hatırlattığı gibi, Rabbimizin zengin olan kesime muavenet emrini de “yaşatarak!” ihtar eder. Bu yaşama eylemi elbette zenginleri çok daha fazla motive ediyor olsa gerektir. Zira içinde bulunan ruh halini sadece teorik değil pratik olarak anlama imkânına kavuşuyor. Bu durum “empati”den ayrılır. Çünkü kişi ne kadar da empati yapmaya çalışsa bu teorikte kaldığı için belli bir seviyenin ötesine geçemiyor. Oysaki oruçda sadece fikri bir idrak çabasının yanında anlamamız beklenen durum “yaşanınca!” zaten maksat hasıl oluyor.

Zaman zaman sokaklarda ya da internette çok fakir insanları görür ve içimiz “cız” eder. İnsanın yapısı kâinatla alâkalı olduğundan müsbet ya da menfî her hadiseden ister istemez etkilenir. Gördüğümüz fakir insanlardan birinin annemiz, babamız, evlâdımız ya da yakın bir akrabamız olduğunu düşünelim. Kayıtsız kalabilir miydik? Elbette bir saniye bile geçirmeden hemen o durumu düzeltme ve neyimiz varsa paylaşma durumuna girerdik. Peki, o insanların da bizim gibi evlâtları, akrabaları yok mu? İnsaniyet cihetiyle paylaşımda bulunmamız gerekmez mi? Gördüğümüz o fakir insanlardan biri de biz olabilirdik. Hâlâ da olabilme ihtimali mevcut. Rabbim bu hakikatleri gören ve ibret alan kullarından eylesin inşallah!...

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