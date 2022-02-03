Regaip Gecesi nasıl tebrik edilir?

Bizleri yeniden üç aylara kavuşturan Rabbimize sonsuz hamd olsun. Mübarek geceler bizler için temiz bir başlangıca vesile oluyor.

Risale-i Nur metinlerinde Regaip Gecesi nasıl tebrik edildiğini hatırlamaya çalışalım. İlk olarak: “Sizin, bu mübarek şuhur-u selâse ve içindeki kıymetdar leyali-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, herbir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevab versin, amin.” (Kastamonu Lâhikası, s. 88)

Bu duâ ve tebrikten anlaşılıyor ki Regaip Gecesi sıradan bir gece değil. Nitekim Peygamber Efendimizin (asm) duâların geri çevrilmediği beş geceden birini Regaip Gecesi olarak ifadesi bu hakikatin en büyük ispatıdır.

Vaziyetin nezaketi, bazen tebrik ederken, uyarıda bulunmayı da gerektirmektedir. Zira, ifsat ve zındıka komiteleri sürekli olarak faaliyette bulunarak iman hizmetini engellemek için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Bu çabalar boşa çıktığında “taktik” değiştirerek menfi çalışmalarına devam ettiklerini ve ne tür bir faaliyette bulunduklarını Üstad Hazretleri şu şekilde deşifre etmektedir:

“Seksen küsur sene bir ömr-ü manevîyi sizlere kazandıracak olan Şuhur-u Selâse-i Mübarekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regaibi tebrik ediyoruz. Sizin beraetiniz ve manen galebeniz zalimleri şaşırttı; cepheyi, burada değiştirdiler. Düşmanâne taarruzdan vazgeçip, dostâne hulûl edip, has talebeleri Risale-i Nur’un hizmetinden geri bırakmak için memuriyet gibi bir meşgale buluyorlar veya terfian işi çok diğer bir memuriyete veya diğer bir meşgaleyi buluyorlar. Burada o neviden çok vakıalar var. Bu taarruz bir cihette daha zararlı görünüyor.” (Kastamonu Lâhikası, mektup no: 96, s. 154)

Son olarak, Regaip Gecesi’nde yaşanan ve kâinatın dahi bu geceyi alkışladığını ispat eden vakıayı nazarlara sunalım:

“Aziz kardeşlerim; Size iki pusulayı Leyle-i Regaipten altı saat evvel yazdım. “Hizbü’n-Nuriye” kâğıt ile teslimden sonra, kat’iyen benim kanaatimde bir nevi Mu’cize-i Ahmediye olarak, iki aydan beri mütemadiyen kuraklık ve yağmursuzluk, her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duâların akîm kaldığı ve herkes me’yusiyetten derd-i maişet endişesiyle kalben ağlarken, birden Leyle-i Regaip—bütün ömrümde hiç mislini işitmediğim ve başkalar da işitmediği—üç saatte yüz defa, belki fazla tekrarla melek-i ra’dın yüksek ve şiddetli tesbihatıyla öyle bir rahmet yağdı ki, en muannide dahi Leyle-i Regaibin kudsiyetini ve Hazret-i Risaletin bir derece, bir cihette âlem-i şehadete teşrifinin umum kâinatça ve bütün asırlarda nazar-ı ehemmiyette ve Rahmeten li’l-Âlemîn olduğunu ispat etti ve kâinat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi.” (Emirdağ Lâhikası, s. 65)

Rabbim bu mübarek gecenin feyzinden istifade eden kullarından olmayı cümlemize ihsan eylesin! Amin!