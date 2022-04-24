Sağlığın diğer adı: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

“Oruç tutun, sıhhat bulun.” (Taberani, Ebu Nuaym) hadisinin çok sayıda sağlık açılımı vardır. Hususan yeme-içme dengesinin kurulması bu kazanımların sebebidir. Bir aylık oruç; hücrelerin yenilenmesine ve daha da gençleştiğinizi hissetmenize vesile olur.

Oruç, yemek yeme alışkanlığı bozuk olan kişilerin yeme alışkanlığını düzenler. Bu şekilde de aşırı yemek yeme alışkanlığı düzeltilirken, obezite ve aşırı kilo alma problemlerinin de önüne geçilmiş olur.

Oruç, 30 gün boyunca devam ettiği için açlığa karşı direncimizi artırır. Ayrıca oruç tutmak, açlık tecrübesi kazandırarak vücuttaki hormonlarımızın daha sağlıklı çalışmasını sağlar. Doğru çalışan hormonlar sayesinde açlığa olan direncimiz artarken metabolik faaliyetler hızlanır ve verimli hale gelir.

Oruç tutmak sindirim sistemimizi dinlendirir ve düzene sokar. Bunun yanı sıra metabolizmamızın hızlanmasına da yardımcı olur. Özellikle sindirim sistemi sağlığı iyi olmayan kişilerin oruç tutması, gıdaların enerjiye dönüştürülmesine ciddi anlamda katkıda bulunur.

Oruç tutmak, sağlıklı bir şekilde zayıflamayı sağlar. Oruç tutarken vücudunuzda bulunan depolanmış yağlar yakılır. Bundan dolayı günümüzde bazı sporcular zayıflamak için Ramazan ayı dışında düzenli bir şekilde oruç tutmaktadırlar.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız mezkûr hakikatler “Oruç tut sıhhat bul” hadisinin beden sağlığına olan faydalarından çok küçük bir kısmıdır. Sadece bu ilmi gerçekler dahi Rabbimizin oruç emriyle “Hakîm” isminin nasıl tecelli ettiğini anlamamızı sağlar. Oruç tutmanın hücre yenilenmesi, hastalıktan ve kanserden koruması gibi diğer vecihleri de düşünüldüğünde geniş bir şükür ve tefekkür penceresi aralanır…

