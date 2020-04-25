Savm: Azam bir şeair-i İslâmiye

RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Şeair-i İslâmiyeyi, İslâmı hatırlatan ve sembol olmuş her türlü ibadet, eserler olarak düşünebiliriz. Caminin minaresi, ezan okunması, namaz, oruç, zekât gibi farz ibadetler birer şeairdir.

Şeairler velev ki sünnet dahi olsa şahsî farzlarımızdan çok daha kıymetlidir. Zira, umumun hukuku, şahsımızın hukukundan daha ehemmiyetlidir. Daha net ifadeyle şahsî farz mı yoksa sünnet nevinden şeair mi diye sorulsa tereddütsüz şeairi tercih etmemiz gerekmektedir.

Ramazan-ı Şerif “en parlak ve muhteşem” şeairdir. Tam bu noktada biraz durup düşünmemiz gerekmektedir. Zira sünneti bile şahsî farzımızdan daha önemliyken, şearin Ramazanda en parlak ve muhteşem olmasının sebebini merak etmemiz gerekmez mi?

Ramazan ayını diğer aylarla kıyasladığımızda gerek ferdî gerekse içtimaî hayatta en fazla İslâmî değerleri yaşadığımız ay olduğunu söyleyebiliriz. Yani, helâl dairesinden en fazla kaldığımız, haram dairesinden en fazla kaçındığımız ayın adıdır Ramazan. Dolayısıyla İslâma ait ne şeair varsa bu ayda en yüksek düzeyde parlar. Muhteşem olarak tanımlanabilecek bir hayat tecrübesi ortaya koyar. Üstelik sadece Müslümanların değil gayri müslimler dahi bu bereket ve huzurdan nasibini almasına vesile olur.

“O Ramazan ayı ki, insanlara doğru yolu gösteren, apaçık hidayet delillerini taşıyan ve hak ile bâtılın arasını ayıran Kur’ân, o ayda indirilmiştir.” (Bakara Sûresi, 185. Âyet)

Ramazan Risalesi’nin girişinde yer alan yukarıdaki âyette bu ayın sahip olduğu ana fonksiyonlardan üç tanesine dikkat çekilir. İlki sadece Müslümanlara değil, bütün insanlara “doğru yolun!” gösterilmesidir. İkincisi sırat-ı müstakimi bütün insanlığa sözle değil yaşamakla ortaya koyulmasıdır. Son olarak Kur’ân ayı olduğu vurgulanır ve Kur’ân’dan önce ve sonrası mukayese edilerek aradaki farkın en zıt kavramlar üzerinden anlaşılması sağlanır.

