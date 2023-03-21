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21 MART 2023 SALI - YIL: 54

Şefkat kahramanlığı nedir?

Cenk ÇALIK
21 Mart 2023, Salı
Sözlükte; Acıyarak ve esirgeyerek sevme, içten ve karşılıksız merhamet, karşılık beklemeden yardım etme, ana babanın evladına sevgisi gibi manalar ön plana çıkmaktadır.1 Üstadımız, kelime manalarının ötesinde değerlendirmeler yaparak kadının rolleri, özellikleri hakkında fikirlerini beyan eder.

Risale-i Nur mesleğinin dört esasından birisi şefkattir. Kadınların, şefkat kahramanları olarak tanımlanması cay-i dikkattir. Bediüzzaman Said Nursi, bu ilişkiyi ‘fıtraten alâkadardır’2 değerlendirmesiyle özetler. Erkek-kadın mukayesesinde fıtratların farklı olduğu görülür. John Gray bu farklılığı “Erkekler güvenilmek isterlerken, kadınlar da şefkat beklerler.”3 şeklinde ifade eder.

Mezkûr atıflar aslında nisa taifesinin erkeklere nispeten şefkatte ne kadar ilerde olduğunu gözterir. Zira fıtratlarında şefkat mayası vardır. Bu maya bütün mevcudatı içine alacak özelliktedir. Bu sebepledir ki çoğu erkeğin üzülmediği mevzularda, nisa taifesinin içi ‘cız’ eder.

Kadınların fıtraten alâkadar olmaları derece derecedir. Özellikle “Risale-i Nur’un ikinci kısım talebeleri, fıtraten Risale-i Nur’a muhtaç, bir derece de dünyadan ürkmüş veyahut küsmüş kadınlardır. Hususan bir derece yaşlı da olsa, Risale-i Nur, ona hakiki bir gıda-i mânevîdir. Çünkü Risale-i Nur’un dört esasından birisi şefkattir ki, ism-i Rahîm’in mazhariyetinden gelmiş.”4 ifadelerinde bu görülür.

Bu tanzim tetkik edildiğinde psikolojik ve sosyolojik bir nazarında dikkat edildiği görülür. Yani, kadınlar erkeklere oranla daha nazik ve nazenin olduğu aşikârdır. Bu hassasiyet hayatında elîm hadiseler, musibet tecrübesine sahip ferdlerde daha fazladır. Bilhassa hayatının son deminde olanlar için adeta can simidi hükmünde olduğu anlaşılır.

Yaşlılık, belli oranda muhakemenin yitirildiği, alınganlığın arttığı dolayısıyla hassasiyetin çocuksu bir tavır aldığı dönemdir. Bu kritik eşikte, Rahîm isminin mazhariyeti olan şefkat çok daha fazla önem kazanır.

Risale-i Nur’ların muhtelif yerlerinde “ahir zamanda kuvvetli iman, ihtiyar kadınlarda bulunur ki, ‘Dindar ihtiyar kadınların dinine tâbi olunuz’ diye hadis-i şerif ferman etmiş.”5

ifadesinin geçmesi çarpıcıdır. İhtiyar kadınların ilmi çok olmasa da özellikle amel cihetiyle imanlarını muhafaza ettiği anlaşılır. Amelin de en ön plana çıkan kısmını ise haram kılınanlardan vazgeçilmesi ve şefkat vasıtasıyla muhafazasıdır.

Görüldüğü üzere imanını korumak ve Rahim isminin mazhariyetini görmek isteyenler, başta annelerimiz olmak üzere ihtiyar nisa taifesinin gönlünü ve duasını almaya çalışmalıdır. Bu, dini bir vecibe olmasının yanı sıra rahim isminin hakkıyla tefekkür edilmesine de vesiledir vesselam.

Dipnotlar:

1. Osmanlıca-Türkçe Lügat, s.1226.

2. Lem’alar, s.216.

3.Gray, John, Erkekler Mars’tan, Kadınlar Venüs’ten, s. 89.

4. Emirdağ Lâhikası, s.35; 

5. Emirdağ Lâhikası, s.292.

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