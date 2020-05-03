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3 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Şefkat ve şükür köprüsü: Oruç

Cenk ÇALIK
03 Mayıs 2020, Pazar
RAMAZAN SOFRASI

Üstadın, “Eğer oruç olmazsa nefisperest çok zenginler bulunabilir ki açlık ve fakirlik ne kadar elîm ve onlar şefkate ne kadar muhtaç olduğunu idrak edemez. Bu cihette insaniyetteki hemcinsine şefkat ise şükr-ü hakikinin bir esasıdır.” (Mektubat, s. 472) ifadeleri, şefkat ve şükrün önemini ihtar eder. Manevî cihadımız içinde en ehemmiyetli azalarımızdan biri de şefkat hissidir. Doğru yerde doğru zamanda kullanıldığında bizlere peşin bir ücret olarak huzur ve rahatlık verir. Saatlerce aç ve susuzluk çeken herkes açlığın ne kadar elim bir halet olduğunu idrak eder. Bu nimetten mahrum milyonlarca insan varken iftar vaktinde çeşit çeşit leziz taamları nasıl kemal-i afiyetle yiyebiliriz? Çoğu fakir kardeşimiz Ramazan ayında bile ekmek ve su bulamazken, hiç keyfimizi bozmayacak ve bu hakikatleri düşünmeden mi yaşamaya devam edeceğiz? Ayrıca, Ramazan dışında da bu haleti yaşayan yaklaşık bir milyar insana karşı şefkat göstermemiz gerekmez mi?

Gerçek manada şükretmek istiyorsak şefkatimizi hemcinslerimizden esirgememeliyiz. Hakikî şükür üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Şükrü sadece sözlü olarak anlıyorsak çok eksik anlıyoruz. Şükrettiğimizi fiilen göstermemiz gerekir. Teorikte kalan şükür samimî olmadığı gibi hakikî manası tecelli etmez. Şükrümüzü en güzel bir şekilde eda etmenin yolu muhtaç kardeşlerimize şefkatle yaklaşarak, rencide etmeden maddî ve manevî bizlere ihsan edilen nimetleri paylaşmaya çalışmaktır. Bu paylaşım ruh halimizi, görevimizi yapmanın huzuruyla dolduracaktır.

Dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de muhtaç kardeşlerimizin izzet-i nefisleridir. Son yıllarda görmeye maalesef alıştığımız reklâm amaçlı iftarlar, sosyal medyada paylaşılan görüntüler ibadetteki ihlâsın sorgulanmasına sebep olmuştur. İhlâsın dışındaki her amaç ve niyet bize menfî döneceğini unutmadan ihtiyatla hareket etmek ve rencide edecek davranışlardan azami ölçüde kaçınmamız gerekmektedir. 

Ramazandaki savm her zamankinden çok daha fazla mükellef olduğumuz muavenet emrine riayet ettiğimiz aydır. Bu durum aslında bizler için ibret olduğu kadar fırsattır. Hakikî açlık ve susuzluk çeken bizler yaşayarak o elim hali anlayabiliyor, şefkatimizi bize veriliş gayesinde istimal etmek için hareket ediyor ve hakikî şükre kapı açabiliyoruz. Diğer zamanlarda bu kadar yaşayamadığımız içinde gerekli muaveneti yapamıyoruz. Demek ki Rabbimiz almamız gereken bu dersleri yaşatarak öğretiyor. Bu dersleri aldığımız zamanda iki cihanımız mamur oluyor. Rabbim bu dersleri alan ve hakkıyla yaşayanlardan eylesin inşallah.

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