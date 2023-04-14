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14 NİSAN 2023 CUMA - YIL: 54

Siklamat - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Cenk ÇALIK
14 Nisan 2023, Cuma
Kodu E952’dir. Sentetik olarak üretilen ve şekerden 30 kat daha güçlü bir tatlandırıcı olup, kristal toz halindedir. Suda ve etanolde çözünür. Isıya dayanıklı olduğundan, çoğu üründe şekere bir alternatif olarak öne çıkar.

Alkollü içecekler, gazozlar, kolalar, meyve suları, aromalı içecekler, süt ürünleri, diyet içecek ve tatlılar, tatlı türleri, kahvaltılık tahıl bazlı ürünler, şekerlemeler, kakao veya kuru meyve bazlı şekerlemeler, sakızlar, dondurmalar, konserveler, reçel, jöle ve marmelatlar, fırın tatlıları, kozmetik ve acı ilaçlarda kullanılır. Kanserojen olduğu çok defa ispatlanmıştır. Migren ve kurdeşen gibi diğer reaksiyonlara da yol açar. Farelerde yapılan araştırmalarda testis ve embriyolarında hasara sebep olduğu, sperm üretimini düşürdüğü görülmüştür. İngiltere ve ABD başta olmak üzere çok sayıda ülkede yasaktır.

Şişkinliği teşvik eder, böylece metabolizmayı bozar. Kalp ve kan damarlarının çalışmasını olumsuz etkiler. Böbrekler üzerindeki yükü önemli ölçüde artırır. Sıçanlar üzerinde yapılan deneylerde, mesane kanseri gelişme riskini önemli ölçüde artırdığı görülmüştür. Ciltte kaşıntı, kızarıklıklar, ürtiker ve gözlerde iltihaplanma gibi alerjik reaksiyonlar müşahede edilmiştir. Fetüsün gelişimini de olumsuz tesir eder. Bu durumda anormal bir çocuğa sahip olma riski çok yüksektir. Hamileliğin ilk iki veya üç haftası özellikle dikkat etmek gerekir.

İç organlarından deriye, kanserden alerjik reaksiyonlara kadar uzanan menfi tesirlerinin olması uzak durmak için yeterli bir sebeptir…

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