Şükrün anahtarı: Savm

RAMAZAN SOFRASI - Hazırlayan: CENK ÇALIK

Üstadın “İşte Ramazan-ı Şerifteki oruç, hakikî ve hâlis, azametli ve umumî bir şükrün anahtarıdır…”(Mektubat, s. 471) ifadesini anlamaya çalışalım.

Nimetler, hakikî şükrün anlaşılması için gayet ehemmiyetli bir rol oynarlar. O nimetlerin yoktan yaratılması, Rabbimiz tarafından ihsan edilmesi ve o nimetlere olan ihtiyacımızın düşünülmesi gerekir. Bu tefekkürü hakkıyla yapabilmek içinde nimetlerden belli bir süre uzak kalmak icap eder. Süre uzadıkça nimetlerin bizler için ne kadar önemli olduğunu yaşayarak anlıyoruz. Savm, bizlere teorik olarak değil pratik olarak hakikat dersi almamıza vesile oluyor.

Hakikî şükrün anahtarı savmdan geçer. Sebebi ise mecburiyettir. Diğer zamanlarda aç veya susuz kalınca hemen harekete geçebiliyoruz. Oysaki Ramazanda iftarı beklemek zorundayız. Böylece kendi dünyamızda değersiz görebildiğimiz kuru ekmek nimeti dahi ne büyük bir ihsan olduğunu yaşayarak anlama imkânına kavuşmuş oluyoruz.

Açlık hissetmek bütün nimetlerin değerini ve lezzetini anlamada önemli bir parametredir. Kuru ekmeğin ne kadar leziz bir İlâhî nimet olduğunu iftar vaktinde dilimizin şehadetiyle tecrübe etmişizdir. Bu tecrübe bizlere şükr-ü maneviye kapılarını sonuna kadar açar. Hamd ederek, oh çekerek yaptığımız maddî şükür güzel, ama eksiktir. Manevî şükrü yani ihsan edilen nimetleri vereni görmek ve ne kadar kıymetli oldukları düşünmek tam manasıyla şükrü eda etmemize vesile olur. Üstelik fakir veya zengin hiçbir sosyal sınıf tabakası ayrımı olmadan herkes net bir şekilde bu güzel hakikatleri yaşama imkânı bulur.

Hakikî manada mal sahibi olmadığımızı anlarız. Zira iftara kadar yemek içmek yasaktır. Dolayısıyla Rabbimizin emri olmadan o leziz nimetlerden istifade edemeyiz. Yasağa uymamız aslında kul olarak bu gerçeği kabul ettiğimiz anlamına gelir. Rabbimizin emri gelmeden yemediğimize göre tamamen teslim olmuş vaziyete bürünürüz. Emreder yeriz, yasaklar yemeyiz. Ne emrederse o emir doğrultusunda hareket ederiz. Aynı komutan emrini dinleyen asker gibi oluruz. Ne emir gelirse “emredersiniz komutanım!” diyerek vakit kaybetmeden gereğini yapmaya çalışırız. Bu ruh hali ise bizim hakikî şükrü eda etmemize vesile olur. Rabbim hakkıyla şükreden kullarından eylesin inşallah!...