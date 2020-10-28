Tasfiye makineleri olan sinekler

Sinekler, aynı zamanda tasfiye makinesidir. Yani, bütün zararlı maddelerden ve mikroplardan arındırır. Bunu da o kokuşmuş maddeleri yiyerek yaparlar. Gıda sanayiinde sterilizasyon işlemleri vardır.

Gıda mühendisliği eğitimi alırken bize ilk öğrettikleri kurallardan biri de “Kalitesiz hammaddeden kaliteli gıda üretilemez’’ olmuştur. Yani, hammadde ne kadar kaliteliyse elde edeceğimiz gıdamız da o ölçüde kaliteli olacaktır.

Bu kaide sineklerin “istihâle ve tasfiye” özellikleri düşünüldüğünde tamamen geçerliliğini yitirmektedir. Bu durum bize Rabbimizin irade ve kudretini tefekkür edebilmek için geniş bir pencere açmaktadır.

Sinek Risalesi’nde geçen ilgili pasajı okuyarak küçük bir pencere açmaya çalışalım:

“Sinek pisliği, tıp cihetiyle zararı yok bir maddedir ki, bazan tatlı bir şuruptur. Fakat sinek, yediği binler muhtelif muzır maddelerin ve mikropların ve semlerin menşei olmakla, sinekler küçücük istihâle ve tasfiye makineleri hükmüne geçmeleri hikmet-i Rabbâniyeden uzak değildir, belki şe’nindendir. Evet, arıdan başka sineklerin bazı tâifeleri var ki, muhtelif ve müteaffin maddeleri yerler, mütemâdiyen pislik yerine katre katre şurup damlatırlar. O semli, müteaffin maddeleri ağaçların yapraklarına yağan kudret helvası gibi tatlı, şifâlı bir şuruba tebdil ederek, bir istihâle makinesi olduklarını ispat ederler. Bu küçücük fertlerin ne kadar büyük bir milleti, bir tâifesi olduğunu göze gösterirler. “Küçüklüğümüze bakma. Tâifemizin azametine bak, ‘Sübhânallah’ de” diye lisân-ı hâl ile söylerler.’’ (Bediüzzaman Said Nursî, Lem’alar, s. 423-424)

Evet, ilk maddeyle son madde arasında dağlar kadar fark olduğu görülüyor. İlk madde binlerce zararlı maddelerden ve mikroplardan oluşmuşken, son madde maddeye bakıldığında bu kadar çeşitli zararlı madde ve mikropların yenilerek imhası mümkün olmuştur. Ayrıca, pislik yerine çoğu zaman da şurup gibi ürünler elde edilmektedir.

Ne büyük bir rahmet ve hikmettir ki bugün bile en bilinçli insanoğlu tarafından dahi taklit edilemiyor. Kendi sindirim sistemimizi düşünerek sineklerle muvazene edelim.

Bizler biraz mikroplu ya da zararlı madde ihtiva eden bir gıda tükettiğimizde “gıda zehirlenmesi’’ yaşarız. Bu durum zehirlenmenin düzeyine göre değişmekle beraber ciddî bir tedaviyi hatta bazen ölümle sonuçlanabilecek neticelere sebebiyet vermektedir. Ayrıca, bu durumdan en etkin kurtulma metodlarından biri de o gıdayı istiğfar etmeye çalışarak vücuttan uzaklaştırmaya çalışmaktadır.

Zira vücutta kaldığı her saniye sağlığımız açısından daha da tehlikeli hale gelmektedir.

Oysaki sinekler de bu sorun hiçbir zaman yaşanmaz. O zehirli ve mikroplu maddeleri Rabbimiz sonsuz merhametiyle sinek için gıda yaparken, bizler içinde o maddelerin ve mikropların ortamdan uzaklaştırarak bulaşmayı önler ve bir nevi “koruyucu hekimlik’’ yapılmış olur.

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin sineklerin makineye benzetilmesi de ayrıca üzerinde durulması gerekir. Bu makinelerin “istihâle’’ ve “tasfiye’’ gibi çok kritik iki fonksiyonu vardır. Tasfiye, bir halden başka hale geçmesidir. Yani sineklerin gıdasını oluşturan zararlı ve mikroplu maddeler sinek tarafından sindirilerek, sineğin parçası haline gelir. Kanı, kanadı, ayağı, gözü olur. O zararlı madde değişime uğramış yerine sineğin canı, kanı, enerjisi haline gelmiştir.

Sinekler, aynı zamanda tasfiye makinesidir. Yani, bütün zararlı maddelerden ve mikroplardan arındırır. Bunu da o kokuşmuş maddeleri yiyerek yaparlar. Gıda sanayiinde sterilizasyon işlemleri vardır. Meselâ sütü, meyve sularını belli sıcaklık ve sürede ısı işlemi uygulanır ve neticede gıdanın içindeki bütün mikroplar imha edilmiş olur. Aynen öyle de sineklerde mikroplu gıdaları yiyerek o gıdadaki mikropları ve zararlı maddeleri imha etmiş olur.

Rabbimizin yaratmış olduğu bazı sinek türleri badem ve zerdali ağaçlarında siyah bir kütle oluşturarak dala yapışır. Son ürüne bakıldığında pislik değil bal gibi damlalar akar ki, diğer sineklerin de gıdası olur.

Yani, bu sinek türleri hem kendi beslenmesini sağlarken, çıkan ürünlerde başka sineklerin de beslenmesine vesile olmaktadır. Bazı sinek türleri bitkilerin aşılanmasına vesile olurken, bazıları da ışıklı yapılarıyla tefekküre vesile olur.

Bazı türlerin mızraklı yaratılıp bize hücum eden sinek türlerinin o ölçüde mızraklarının olmaması Rabbimizin sonsuz merhametinden biridir.

İşte makine gibi çalışıp, çok çeşitli görevleri başarıyla ifa eden sinekler bizler için her an ibret levhaları hükmünde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Rabbimiz bu levhaları hakkıyla okuyabilen kullarından eylesin inşallah.