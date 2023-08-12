Trafiği çözen memur gibi

“O küçücük memurların ve bu incecik askerlerin mazhar oldukları eserler gayet mükemmel ve san’atlı ve kıymettar olur. Çünkü, o eserleri yapan zât, Kadîr-i Zülcelâldir, onların ellerine vermiş, onları perde yapmış. Eğer şirk yolunda esbâba havale edilse, karıncanın eseri karınca gibi ehemmiyetsiz; ve zerrenin san’atı, zerre kadar kıymeti kalmaz ve herşey mânen sukut ettiği gibi maddeten dahi o derece sukut edecekti ki, koca dünyayı beş parayla kimse almazdı.” (İkinci Şua)

Trafik sıkışıklığının çözümü nedir? Karıncalar neden trafik sorunu yaşamazlar? Bu “küçücük memurlar” trafik polisine gerek kalmadan bu meseleyi nasıl çözmüştür? Trafik sorunu çözmek için karıncalardan istifade edebilir miyiz?

Arizona Üniversitesi ve Toulouse Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, karınca kolonilerini bir besin kaynağı ile birbirine bağlayarak yollar oluşturdu. Deneyde, sadece iki karıncanın aynı anda geçebildiği dar tünellere rağmen sabit akışı değiştirmeden, birbirlerine çarpmadan, senkronize bir şekilde ilerlemeye devam etmeyi başardığı görüldü.

İlim adamlarına göre “trafik artışına verdiğimiz tepki ve fertçilik hissimiz” mevzusunda karıncadan öğrenmemiz gerekenler var.

Meselâ otomobillerle, yoldaki doluluk oranı yüzde 40’ı aştığında insanlar hızını kademeli olarak yavaşlatıyor ve belli bir aşamadan sonra duruyor. Böylelikle trafik sıkışıklığı başlıyor. Karıncalar ise trafik yoğunluğu arttıkça, akış aynı anda artırıyor. Yoldaki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştığında ise karıncalar tempolarını senkronize ederek en optimal hızda yollarına devam ediyor.

Trafik sorunun çözümünde karıncalar modellenerek projeler geliştirilme çalışılıyor. Örneğin, Pamukkale Üniversitesinde karınca davranışlarını inceleyerek trafiğe çözüm bulmak için bir proje geliştirdi. “Karınca Kolonisi Optimizasyonu (KKO) ile Ulaşım Ağlarının Tasarımı” adlı projeye göre trafik sıkışıklığı probleminin çözümü trafikte sürücülerin bekleme sürelerinin en aza indirgenmesiyle çözülebiliyor. Proje, karıncaların yuva ve yiyecek kaynağı arasında en kısa yolu bulma prensibinden yola çıkılarak oluşturulmuş. Karıncaların hareket davranışları matematiksel formüllerle modellenmiş. Bu modelleme, sürücülerin “en düşük maliyetle en kısa yol hedefine” ulaştıracağı düşünülüyor.

Mezkûr misaller; ben yerine biz demeye başladığımızda trafik başta olmak pek çok meselenin çözüme kavuşacağını ispat ediyor. Karınca gibi küçücük memurlar, Rabbimizin ilhamıyla hareket ederek Tevhid mührünü bütün mevcudata izhar ediyor. Biz de bu mührü ve sanatı okumakla mükellefiz. İnsana yakışan “büyük bir memur” gibi davranmaktır vesselam…