Ümmetin seyahati: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

“Bu ümmetin seyahati oruçtur.” (Taberî, VI, 484-486.) hadisini daha önce duydunuz mu? Orucun seyahat olması ne demektir? Bu hadisle ümmete ne anlatılmak istenmiştir?

Elmalılı M. Hamdi Yazır’a göre oruç iki yönden seyahate benzer:

1) Seyahat eden kimse, işin icabı olarak gerek yiyip içmek, gerek dinlenmek ve daha başka nefsinin istekleri hususunda tutumlu davranmak ve bazı sıkıntılara katlanmak zorunda kalır. Oruç tutmak da insanı nefsanî arzulardan uzak tutmak açısından çok önemli bir yolculuğa benzer.

2) Seyahat; insanın görmediği, bilmediği bir takım şeylerle karşılaşmasına vesile olan bir dış dünya yolculuğudur. Bunun gibi, oruç da insanın kendi iç dünyasında gizli kalmış bir takım özelliklerin tanınmasına, mülk ve melekût âleminin bir takım sırlarına vakıf olmasına vesile olur. Seyahat bir bedenî riyazet olduğu gibi, oruç da bir ruhî riyazet ve seyahattir.

Bu izahattan çıkarmamız gereken en önemli dersin öncelikle orucun bir tür iç yolculuk olduğunu anlamak olmalıdır.

Kainattaki her unsurun zikirlerini, ibadetlerini ve tecelli eden esmaları tefekkür etmeye çalışmak bizlere zevkli, şevkli, feyizli bir seyahat yapmamıza sebep olacaktır.

“Bir saat tefekkürün bir sene nafile ibadetten efdaldir.” (Camiu’s Sağir, II/127.) hadisi de mezkûr hakikatin kıymetini ispatlar. Yılanların, kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları; kral penguenlerin aylarca bir şey yememeleri hayvanat aleminin orucuna örnektir. Ağaçların sonbaharda yaprak dökerek aylarca oruç tutmaları da bitkiler aleminin orucuna misaldir.

Sadece kainattaki unsurların orucunu düşünmek bile hadisteki seyahati yapmaya vesile olacaktır. Oruç ve tefekkür birleşimi hikmetli bir seyahattir vesselâm.