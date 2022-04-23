"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ümmetin seyahati: Oruç

Cenk ÇALIK
23 Nisan 2022, Cumartesi
HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

“Bu ümmetin seyahati oruçtur.” (Taberî, VI, 484-486.) hadisini daha önce duydunuz mu? Orucun seyahat olması ne demektir? Bu hadisle ümmete ne anlatılmak istenmiştir?

Elmalılı M. Hamdi Yazır’a göre oruç iki yönden seyahate benzer:

1) Seyahat eden kimse, işin icabı olarak gerek yiyip içmek, gerek dinlenmek ve daha başka nefsinin istekleri hususunda tutumlu davranmak ve bazı sıkıntılara katlanmak zorunda kalır. Oruç tutmak da insanı nefsanî arzulardan uzak tutmak açısından çok önemli bir yolculuğa benzer.

2) Seyahat; insanın görmediği, bilmediği bir takım şeylerle karşılaşmasına vesile olan bir dış dünya yolculuğudur. Bunun gibi, oruç da insanın kendi iç dünyasında gizli kalmış bir takım özelliklerin tanınmasına, mülk ve melekût âleminin bir takım sırlarına vakıf olmasına vesile olur. Seyahat bir bedenî riyazet olduğu gibi, oruç da bir ruhî riyazet ve seyahattir. 

Bu izahattan çıkarmamız gereken en önemli dersin öncelikle orucun bir tür iç yolculuk olduğunu anlamak olmalıdır.

Kainattaki her unsurun zikirlerini, ibadetlerini ve tecelli eden esmaları tefekkür etmeye çalışmak bizlere zevkli, şevkli, feyizli bir seyahat yapmamıza sebep olacaktır.

“Bir saat tefekkürün bir sene nafile ibadetten efdaldir.” (Camiu’s Sağir, II/127.) hadisi de mezkûr hakikatin kıymetini ispatlar. Yılanların, kutup ayılarının kış uykusuna yatmaları; kral penguenlerin aylarca bir şey yememeleri hayvanat aleminin orucuna örnektir. Ağaçların sonbaharda yaprak dökerek aylarca oruç tutmaları da bitkiler aleminin orucuna misaldir.

Sadece kainattaki unsurların orucunu düşünmek bile hadisteki seyahati yapmaya vesile olacaktır. Oruç ve tefekkür birleşimi hikmetli bir seyahattir vesselâm.

Okunma Sayısı: 179
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kuvvet, Meclis'in elinde olmalı

    Oruç tutmak karaciğer yağlanmasına iyi geliyor

    Mariupol yakınlarında toplu mezar iddiası

    Sandık sonunda gelecek

    Millet İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor

    MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

    Küstah provokatöre izin çıkmadı

    Fenerbahçe'den 6 gollü galibiyet

    Yine Cuma, yine Mescid-i Aksa’da İsrail zulmü

    Türkiye'de son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Cengiz Holding’e 23 Nisan hediyesi

    Üreticinin kaybı büyük

    CPT’den Türkiye’ye cezaevi uyarısı

    Ege’de yoğun hak ihlalleri yaşanıyor

    Suudi Arabistan ambargoyu kaldırdı

    Gazeteci İbrahim Haskoloğlu neden hapiste?

    Rus oligarkların güvenli limanı Türkiye

    Mescid-i Aksa'daki cuma namazı 150 bin kişiyle kılındı

    'Bursa ve İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik'
    📷

    Hırka-i Şerif hasreti sona erdi

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Sağlık sektöründeki sıkıntı
    Cevher İLHAN

    Yine “zâlimâne kural” işliyor…
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hedef hür Meclis
    Sebahattin YAŞAR

    Gece gizlice
    Ali HAKKOYMAZ

    Oyun bittiğinde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    İlk kez Kur’an dinleyenler göz yaşı dökerse...
    Genel

    Millet İttifakı aynı kararlılıkla yoluna devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kuvvet, Meclis'in elinde olmalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.