Yeni Asya EuroTV...

21 yıldır hizmette olan EuronurTV’nin, 3300 civarında videosu ile en kapsamlı Risale-i Nur sitelerinden biri olduğunu biliyor muydunuz?

Gelin, bu sitemizi daha yakından tanıyalım.

Evvelâ, çok zengin bir muhtevaya sahip.

Sadece kategorileri söyleyerek bir parça da olsa tanıtmaya çalışalım: Kur’ân-ı Kerîm, Kur’ân Ziyafeti, Risale-i Nur, Cevşen-ül Kebir, Namaz Tesbihatı, Gezi, Hatıralar, Fon & Enstrumental, İlahiler, Şiirler, Panel, Röportaj, Seminer, Sine- vizyon, TV, Belgeseller, Fıkıh Köşesi, Fragman, Röportajlar.

Risale-i Nur özelinde bakıldığında konular, mekânlar, konuşmacılar ve Risale-i Nur’a göre videolar olmak üzere dört ana sınıf mevcut. Yani, pekçok mevzuyu, çok farklı konuşmacılardan, dinlemek mümkün.

Pandemi öncesinde düzenlenen mahalli ve ulusal panel, seminer ve derslere büyük bir iştiyakla katılmaya çalışırdık. O faaliyetlerin çoğunun, video çekimleri yapıldığından, istifademize sunulmuş durumda. Dolayısıyla eğer katılmadıysak kendimizi boşuna üzmeyelim. Hepsi 7/24 istifademize sunulmuş durumda. Ders akşamı çok sevdiğimiz bir abi veya kardeşimiz il dışından sohbete gelecek haberinde hemen teyakkuza geçip, nazımız geçenleri dâvet ediyoruz. Oysaki aynı abi ya da kardeşin belki de onlarca ders videosuna kayıtsız kalıyoruz.

Malûmunuz son aylarda bazı ehl-i hizmet kahraman ağabey ve kardeşimiz ahirete irtihal eyledi. Onlarla videolar vasıtasıyla hasbihal etmek, geçmişi nurlu hatırlarla yadetmek mümkün. Bunu yapmak, hem ders okuyanlara ve hem de ders dinleyenlere sevap kazandırmaz mı? Dolayısıyla şahs-ı manevî havuzuna kendi gücümüzle katkıda bulunurken, dua ve rahmete de vesile olacağı aşikârdır.

Yeri gelmişken ifade edelim: Gayet tabiî ki, bütün bu videoları izlemek mümkün değil. Çünkü, çoğumuzun ömrü bu videoları seyretmeye vefa etmeyecek kadar kısadır. Dolayısıyla, hepsini takip etmeye çalışmak makul bir hedef değildir. Ne kadar izlenirse o kadar istifade artacaktır.

İşte bütün bu hizmetler çok az kişi tarafından büyük bir fedakârlıkla şahs-ı manevî adına deruhte edilmektedir. Sadece lillah için gece gündüz çaba gösteriliyor. Rabbim bu uğurda gayret gösterenlerin sayılarını arttırsın inşallah!

Son zamanlarda online üzerinden panel, canlı yayınlar, söyleşiler ve müzakereli dersler gibi çeşitlilik de artarak devam ettiğinin notunu da düşmüş olalım. Salgın sürecinde Yeni Asya EuroNurTV’de çok önemli hizmetlerin ifa edildiğine biz de şahit oluyoruz.

Dolayısıyla EuroNurTV’ye daha fazla destek olmalıyız. Neler mi yapmalıyız? Öncelikle kendimiz daha çok video izlemeliyiz. Çevremize tavsiye etmeli ve zaman zaman sosyal medyada paylaşımlar yaparak daha çok insanın istifadesine vesile olmalıyız. Özellikle kabiliyetli gençlerimize ders okumaları, sunuculuk ve seslendirme yapmaları gibi konularda, meşveret heyetlerine tavsiye etmeli ve gençlerin bu hizmetlerde istihdam edilmesini sağlamalıyız.

Teknolojinin hızla geliştiği ve pandemiyle birlikte öneminin arttığı bu alanın “manevî cihad” olduğunu unutmamalı ve boş bırakmamalıyız. Rabbim, cümlemize hakkıyla istifade ve hizmet edebilmeyi ihsan eylesin inşallah!