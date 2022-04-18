HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Orucun hayati fonksiyonunu Tolstoy şöyle izah ediyor: “Obur insan tembelliğe karşı mücadele edemez. Bunun içindir ki, bütün öğretilerin işaret ettiği gibi, perhiz, önce oburlukla mücadele ederek, oruç tutmakla başlar. Nasıl insanın kendisini bir şeyden yoksun bırakması ahlaklı yaşamın birinci koşulu ise, insanın kendisini bir şeyden yoksun bırakmasının birinci koşula da oruçtur. İnsan oruç tutmadan iyi olmayı arzulayabilir, iyilik yapmayı hayal edebilir. Ama bu gerçekte ayakta durmadan yürümek kadar imkansız bir şeydir. Ahlaklı bir yaşamın koşulu oruç tutmaktır.” (Tolstoy, Vahşi Zevkler, s.50.)

Bedir savaşını hatırlayalım. Savaş sonrasında Efendimiz (asm) “Siz küçük cihaddan çıktınız, şimdi büyük cihada gidiyorsunuz.” deyince Sahabeler de “Büyük cihad nedir?” diye sorduklarında; “O nefsinizle yapacağınız cihad olacaktır.” demiştir. O halde nefsimizle gereken cihadı yapmalıyız. Zevkimizin esiri olmamalıyız. Hedonizmi takip edenlerin harama bulaştığını hatırdan çıkarmamalıyız. Oruç bu mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynar.

Rabbimizin “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir.” (Şura Sûresi, 30.) ve “Kendi kendinizi tehlikeye atmayınız.” (Bakara Sûresi, 195.) meallerindeki ayetleri hatırlamakta fayda var. Zira, irademiz hayrı ve şerri tercih etmekte serbest. Kimi zaman cüz’i irademizi menfî yönde kullanıyoruz. Buna rağmen çoğumuza 70-80 yıl ömür ihsan edilmesi ve yanlışımızdan dönme fırsatının verilmesi muazzam bir merhamettir. Hemen hatamızın cezasını görseydik yeryüzünde hiçbir canlının kalmayacağını Kur’an’da mealen şöyle haber veriyor:

“Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı yaratık bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor. Vakitleri gelince gerekeni yapar. Kuşkusuz Allah, kullarını görmektedir.” Fâtır Sûresi, 45.) Hedonizm kervanından ayrılma zamanı vesselâm…