Zihnin yardımcısı: Oruç

HİKMETLİ AÇLIK - Cenk Çalık

Oruç tutmak, zihni güçlendirir. Gün içinde bir şey yiyip içmeyeceğimizden vücudumuz metabolik faaliyetlere harcayacağı enerjiyi nörolojik faaliyetler için kullanır. Bu da daha iyi odaklanmaya, dikkatimizi bir konuya daha iyi vermemize katkıda bulunur.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki: Ramazan ayında elde edilen zihinsel odaklanma, vücudun daha fazla beyin hücresi üretmesine neden olan beyin kaynaklı nörotrofik faktörün(beyin hormonu) seviyesini artırır ve böylece beyin fonksiyonunu iyileştirir. Özellikle açlık ile böbrek üstü bezi tarafından üretilen kortizol hormonu miktarında belirgin bir azalma gerçekleşir bu durumda, zihnin açıklığını arttırır ve stresi azaltır.

Oruç sürecinde, insan vücudundaki kan daha fazla endorfin ile dolar ve bu da iyi olma hissi ve harika bir akıl sağlığı verir. Oruç tutmanın genel etkileri, beyin üzerinde fiziksel egzersiz gibi benzer bir etkiye sahiptir. Daha uyanık ve mutlu bir ruh haline bürünürüz.

Ramazan ayında oruç tutarken uzaklaştığımız fiziksel istekler, beynimizin yapılan işlere yoğunlaşmasını sağlar. Gereksiz metabolik aktivitelerle uğraşmayan vücut, algılama ve öğrenmeye odaklanarak hafızamızın daha iyi çalışmasına katkıda bulunur. Açlık, beyin sağlığı için önemli olduğu saptanan çeşitli metabolik özellikleri iyileştirir. Yapılan çalışmalarda, orucun beyin fonksiyonları için faydalı olabilecek yeni sinir hücrelerinin büyümesini arttırabileceğini göstermiştir. Aynı zamanda yetersizliği halinde depresyon ve farklı beyin problemlerine yol açabilen beyin hormonu seviyelerinin artmasına da yardımcı olmaktadır.

Beyinde yeni kök hücrelerin oluşmasını sağlayan orucun, parkinson ve alzheimer gibi zihinsel hastalıklara karşı koruyucu bir role sahip olduğu tespit edilmiştir.