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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Yasaklı geçen “666” günü unutmadık

29 Ocak 2022, Cumartesi
3 Nisan 2014 tarihi resmî ideolojinin Risale-i Nur’la mücadelesinin yeni bir planı ile karşı karşıya gelinen tarihidir. Risale-i Nur’un orijinal lisanını bozup “sadeleştirme” adı altında Nur Talebelerinin karşı çıktığı bir tartışma başlatılmıştı.

Daha sonra devlet yetkilileri devreye girip, “Risale-i Nurlar’ı devlet basacak” diyerek tartışma şekline değiştirdi. Ancak Yeni Asya’nın “vesvese bahsi” kitapçığı için bandrol talebi “Risale-i Nur basımı için başka yayınevlerine bandrol verilmeyecektir” (3 Nisan 2014) cevabı ile planın ne olduğu ortaya çıkmıştı.

Alınan bu kararla anlaşıldı ki Türkiye yi 1930’lu yıllara geri götürmek isteyen bir zihniyet vardı karşımızda. Resulullah (asm) Efendimiz bir Hadis-i Şerifinde “Mü’minlerin imtihanı şiddetli olacaktır” buyurmuşlar. Nur Cemaati de zor günlerden geliyordu. Yine önünde zor günler onları bekliyordu.

“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin” Âyet-i Kerîmesini rehber yapan Yeni Asya, hukuk mücadelesini başlattı, hukuk mücadelesinde eserleri basan diğer yayınevlerini de yanına almak istedi.

Ancak ne var ki; “Üstad da Risaleleri devletin basmasını istiyordu, işte o gün geldi” gibi düşünenler oldu. Buna cevaben Yeni Asya da “tamam devletle beraber isteyen bütün yayınevleri de bassın” dese de karşılık bulamadı.

Yani bu hukuk mücadelesinde Yeni Asya’nın yoluna yalnız devam edeceği anlaşılmıştı. Ülkede, önce Risale-i Nur’u “sadeleştirme” kavgası çıkarıp, sonra “durun bakalım bu işi ben çözeceğim” diyerek eserlerin basımına (güya) sahip çıkar gibi görünen “resmî ideoloji” uzantılarının bir planı vardı.

Süfyanizmin bu dessas tuzağını Yeni Asya’dan başka fark eden olmadı. Çünkü bizim Risale-i Nur gibi mihengimiz vardı.

Neticede ana muhalefet partisi CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne açtığı dâvâ sonucu eserler 666 günlük ‘esaret’den sonra 29 Ocak 2016 tarihinde hürriyetine kavuştu. Haza min fazlı Rabbi. Üstadın akrabaları olan varisleri de bu mücadeledeki “ihlâslı” tavrından dolayı eserleri basma yetkisini sadece Yeni Asya’ya vermek istemesine rağmen, Yeni Asya, “İsteyen bütün yayınevleri basabilir” diyerek dâvâsının sadece “Risale-i hizmet” olduğunu ispat etti.

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