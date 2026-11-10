“Mübarek ve bahtiyar Bedreddin”

Yukarıdaki ifadeyi Üstad Re’fet Bey’in oğlu için kullanmıştır. Barla Lâhikasında Üstad, Re’fet Bey’e hitaben yirmi bir tane mektup yazmıştır.

Bu mektupların başlıklarına baktığımızda Re’fet Bey’e karşı farklı bir muhabbetinin olduğunu görüyoruz. Mesela bir mektubunda “Mabeynimizde hararetli bir uhuvvet başladı.” diyor. Yine mektuplarının başlıklarına baktığımızda Re’fet Bey’i çok farklı sıfatlarla vasıflandırmıştır. “Ciddi, sıddık, dikkatlı, hakikatlı, samimi, ahiret kardaşım ve hizmet-i Kur’aniyede çalışkan bir arkadaşım, gayyur, müdakkik, mütefekkir, müştak, meraklı, ziyade müteharri ve müstefsir.”

Evet Üstad saff-ı evvel talebelerine çok ihtimam gösteriyor. Fakat Re’fet Bey’le ise, biraz daha farklı gibi; Üstadın Re’fet Bey’e yazdığı mektuplarının çoğunda bütün aile efradının hal ve hatırını sorup selam gönderiyor. Hanımına da “Ahiret hemşirem” diye hitap ediyor. Oğlu Bedreddin için ise, “Sen birinci talebelerden olduğundan, inşallah, senin çocuğun birincilerden olacaktır. Madem çocuk benim de evlad-ı maneviyemdir; ona verdiğin ders, yarısı senin namına ise yarısı da benim hesabıma olmalıdır”.1

Üsdad Bedreddin’in Kur’ân’ı hıfza başlamasından çok hoşnut oluyor ve sürekli takib ediyor. “Bedreddin’in sür’atle ileri gitmesi, Kur’ân-ı Hakîm’in feyz-i kerametindendir. Cenab-ı Hak muvaffak etsin.”2 Yine bir başka mektubunda “Bedreddin’in küçüklüğüyle beraber büyük talebeler dairesine dahil etmişim. O, küçüklerin büyüğüdür. Ve inşallah Cenab-ı Hak onun emsalini çoğaltsın.”3 “Bedreddin’i burada dinlemek arzu ediyordum, vakit müsaade etmedi. Ben manen orada hayalen dinliyorum. İnşallah evladlık mertebesinden talebelik mertebesine gidiyor.”4

“Mübarek Bedreddin’e çok dua ediyorum.”5 “Bedreddin inşallah bizlere hakiki hayrü’l-halef olur. Allah muvaffak etsin.”6 Hafızlığın önemiyle ilgili olarakta Üstad şunları söylüyor: “Böyle her bir harfi bir hazine-i ebediyenin bir anahtarı olabilir bir kudsî kelamı kalbinde yazmak, ne kadar mukaddes bir hizmet olduğu aşikârdır. İnşallah Bedreddin çoklara bir hüsn-i misal olacaktır, daha çokları hıfz-ı Kur’an’a sevk edecektir.”7 Ve son mektubunda “Mübarek ve bahtiyar Bedreddin’in başından öperim. O Kur’an okudukça bana dua etsin. Öyle masumun duası inşallah makbudür.” diyor.8

Bu yalnızlık zamanında bir araya geldiğimizde çoluk çocuklarımızın durumunu sorabiliyor muyuz? Kaç arkadaşımızın çocuğunun ismini, tahsil durumunu, yaşlarını biliyoruz? Tahsil durumlarına göre ihtiyaçlar bilinirse burs verilebilir. Bursa aracı olunabilir. Hiç olmazsa dua edilebilir. Şüphesiz ki, bu tarz davranışlar aradaki kardeşliğin ve dostluğun pekişmesine güzel birer olur.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lahikası, s. 174.

2- Age., s. 175.

3- Age., s. 176.

4- Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lahikası,s. 177.

5- Age., s. 178.

6- Age., s. 179.

7- Bediüzzaman Said Nursî, Barla Lahikası, s. 180.

8- Bediüzzaman Said Nursi, Barla Lahikası,193