“12 Eylül”den “15-20 Temmuz”a

Üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen 12 Eylül darbesinin arkaplanı hâlâ aydınlanmış değil; hâlâ bile bile çarpıtmalara tevessül ediliyor.

650 bin kişinin gözaltına alındığı, 1 milyon 683 bin vatandaşın fişlendiği, her düşünce ve siyasî görüşten yaklaşık 71 bin kişinin yargılanıp 98 bin 404 kişinin “örgüt üyesi olmak”la suçlandığı; açılan 210 bin dâvâda yargılanan 230 bin kişiden 7 bin kişi için idam cezası istenip Meclis’e gönderilen 259 kişiden 50 kişiye verilen idam kararlarının infaz edildiği; 171 kişinin işkenceden öldüğünün belgelendiği,cezaevlerinde 299 tutuklu-mahkûmun can verdiği, 73 kişiye “doğal ölüm” raporu verildiği, 43 kişinin intihar ettiği, 14 kişinin “açlık grevi”nde, 16 kişinin “kaçarken”, 95 kişinin “çatışmada” öldüğünün bildirildiği 12 Eylül döneminde demokrasi, temel hak ve hürriyetler kelepçelenmiş.

Keza “12 Eylül güven ortamı”nda 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılmış, 388 bin kişiye pasaport verilmemiş, 30 bin kişi yurtdışına kaçmak zorunda kalmış. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durdurulup 3 bin 854 öğretmen, 120 öğretim üyesi ve 47 hâkimin işine son verilmiş, 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası istenmiş, 31 gazeteci cezaevine girmiş, 300 gazeteci saldırıya uğramış.

15-20 TEMMUZ, 12 EYLÜL’ÜN PEŞİNDE…

15 Temmuz’un akabinde dayatılan “20 Temmuz darbesi”yle de “tek imzalı” OHAL KHK’larıyla dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde itibar edilmeyen asılsız sahte ihbarlarla, hukukta olmayan “istihbarat jurnalleri”yle, hukukta hiçbir kıymeti olmayan “irtibat ve iltisak”la, sorgusuz-sualsiz ihraçlarla yüz binlerce vatandaş ağır mağduriyetlere uğratılmış.

OHAL sona ermesine rağmen, 250 bin vatandaşın kamu ve özel sektörden ihracı, 511 bin kişinin gözaltına alınması, tek kelime savunmaları alınmadan yargısız infazla aralarında binlerce kadının, çocuğun, yüzlerce ağır hastanın bebeğin bulunduğu on binlerce insanın hapiste tutulması hukuksuzluğu devam ediyor.

Keza hiçbir mahkeme kararı olmadan bütün mal varlıklarına devletçe el konulan binin üzerinde özel vakıf, okul, dershane, sendika, üniversite ve medya kuruluşunun TMSF’ye devri, on bini aşkın firmaya kayyım atanıp kapısına kilit vurulması, 53 gazete, 37 radyo, 34 televizyon, 29 yayınevi, 20 dergi ve 6 haber ajansının yer aldığı 179 medya kuruluşunun kapatılması hukuksuzlukları telâfi edilmiş değil.

470 GÜN KAPATMADAN 1318 GÜN İLÂN HAKKINI KESMEYE

“Cumhurbaşkanı’na hakaret”ten açılan 160 bini aşkın davadan 4 bine yakınına ceza verilmiş.

Saray’ın telkinlerini peşinen “emir” telâkki eden RTÜK’ün siyasi iktidarın yanlışlarına dikkat çeken televizyonlara ceza üstüne ceza yağdırarak “siyasi iktidara övgüler dizmeyen medya”yı yıldırma, sindirme ve susturma operasyonları sürüyor; Basın İlân Kurumu’nca “havuz medyası”nın dışında kalan gazetelerin ilân hakkı kesiliyor.

12 Eylül’de demokrasiyi ve hukuku katleden darbenin antidemokratik ve hukuksuz dayatmalarına kararlılıkla karşı çıkıp büyük bir cesâretle demokrasi ve hukuk mücadelesi veren Yeni Asya 470 gün kapatılmıştı. 15 Temmuz sürecinde ise Anayasaya, hukuka, insan hak ve hürriyetlerine tamamen aykırı olarak dayatılan haksızlık ve hukuksuzluklara karşı çıktığı için, BİK’ce yasadışı olarak mahkemelerin kararına rağmen 1318 gündür resmi ilân hakkı verilmiyor. Yıllardır gazetecilerin hak edip aldıkları basın kartları hiçbir gerekçe gösterilmeden ellerinden alınmış, verilmiyor…

İnsan Hakları İhlâlleri Raporu’na göre dünyadaki insan hakları ihlâllerinin önemli bir bölümünün Türkiye’de olması, en demokratik eylem ve hak aramalarının yasaklanması, âdil yargılanma ve hak ihlâllerinde Türkiye’nin AİHM’in iş yükünün yüzde 25.2’sini oluşturan dokuz bini aşkın müracaatla dünyada ikinci duruma gelerek “ifâde özgürlüğü”nde en fazla mahkûmiyet alan ülke olması, “Hukukun Üstünlüğü Endeksi”nde 139 ülke arasında 117. sıraya düşmesi vahameti ele veriyor…

Neticede, “15-20 Temmuz darbesi” demokrasiyi ıskatta, hak ve hürriyetleri gaspta, insan haklarını tahripte 12 Eylül darbesini aratmıyor…