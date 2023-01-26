“13’üncü” katakullisi…

Bütün araştırma ve kamuoyu yoklamalarında kaybettiğini gören “tek kişilik yönetim” seçimler öncesi her türlü saptırmaya tevessül ediyor.

“Besleme havuz medyası”yla ve maaşlı trol ordularıyla bir yandan “altılı işbirliği”nde fitne çıkarmak, çatlak meydana getirmek maksadıyla “dağıldı, dağılıyor” asparagasına başvurulurken, diğer yandan yirmi yıldır Başbakan ve Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’a yeni “mağduriyetler” icad ediliyor.

Anayasanın “bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir” açık hükmüne rağmen “azıcık öne alınmış seçim” atraksiyonu ile Erdoğan’ın “üçüncü kez adaylığı”nın ortaya atılması bundan.

Maksat, kazanamayacağı kesinleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bıraktırmakla devletin araç ve imkânlarını sonuna kadar kullanma, seçim hileleri ve sandık sahtekârlıklarıyla, “başörtüsü meselesi”ni istismar benzeri algı operasyonlarıyla, muhalefeti suçlayan manipülasyonlarla, “Atı alan Üsküdar’ı geçti!” diye bir defa daha oldubittiye getirmek…

NİÇİN “13. CUMHURBAŞKANI” İBÂRESİ KALDIRILDI?

Aslında bütün bu tartışmalar arenasında YSK’nın 2018 seçimleri sonrası verdiği “mazbata”dan “13’üncü” ibaresini silmesi gerçeği ortaya çıkarıyor.

Mâlum, 10 Ağustos 2014’teki seçimlerde ilk defa cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan için Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararında Erdoğan’ın mazbatasına “12’nci Cumhurbaşkanı” yazılmıştı. Buna bağlı olarak 24 Haziran 2018’deki seçimde ikinci kez “seçildiği” için mazbatası “13’üncü Cumhurbaşkanı” olarak düzenlenmişti.

AKP’li Meclis Başkanı’nın YSK’ya gönderdiği yazıda, “Tutanakta (mazbatada) ’13’ rakamına, cumhurbaşkanlığı görevi yapan kişi sayısının hesabından veya cumhurbaşkanı seçim sayısı hesabından ulaşılamadığı görülmüştür. Bu sebeple ‘13’ rakamıyla ilgili tereddütler hâsıl olmuştur” denilerek “mazbata”dan “13. Cumhurbaşkanı” ibaresinin kaldırılması ricası ve bu talep üzerine YSK’da “yapılan değerlendirme neticesinde ‘13’üncü’ ibaresinin kaldırılmasına ve tutanağın buna göre düzenlenmesine oy birliği ile karar verilmesi” daha başta tezgâhı ortaya koyuyor.

Anlaşılan, göz göre göre Anayasanın çiğnenmesi onaylanmış. Ne var ki bununla da kalınmıyor; yine Anayasanın 116. maddesindeki “Meclis’in beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde ikinci dönemindeki Cumhurbaşkanı’nın aday olabileceği”, buna göre “Cumhurbaşkanı’nın Meclis’i yenilemesi halinde üçüncü kez aday olamayacağı” kaydına rağmen Erdoğan, “Meclis karar almazsa 10 Mart’ta Cumhurbaşkanı olarak 14 Mayıs’ta seçim için ben karar alacağım” çıkışıyla kendisinin karar verdiği “Meclis’i yenileme”yle Anayasaya açıkça aykırı olarak “aday oluyor!”

EĞER “BİRİNCİ DÖNEMİNDE” İSE…

Bu durumda şu sorular soruluyor: Eğer Cumhurbaşkanı iktidar mihraklarının iddia ettiği gibi “birinci dönemi”nde ise “iktidar cephesi” neden zamanında yapılacak seçimden bu denli çekinip çetrefilli yollara giriyor?

Bir taraftan “yeni dönemin ikinci seçimi” deyip, diğer yandan sırf seçimleri zamanında yaptırmamakla, birkaç hafta öne almakla “erken seçim” algısı oluşturma ve şaşırtma tertibi neden?

Belli ki iktidardakiler de, YSK da Erdoğan’ın “ikinci dönemi”nde olduğunun farkında. İki kez mazbata verdiği Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına dair sorulara YSK “seçim takviminin henüz açıklanmadığı gerekçesiyle görüş verilmesine yer olmadığı” cümlesiyle cevap vermekten kaçınıyor.

Bundandır ki başta “altılı işbirliği” olmak üzere demokratik muhalefetin söylem birliğiyle bu katakulliyi de deşifre etmesi, kotarılmak istenen oyunun içyüzünü millete açıklaması gerekiyor…