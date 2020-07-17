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19 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

“15 Temmuz raporu”nun karartılması!

Cevher İLHAN
17 Temmuz 2020, Cuma
15 Temmuz Hâdisesi’nin arka plânının bizzat AKP siyasî iktidarı tarafından üstünün örtülüp karanlıkta bırakılması çabası, “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu” görüşmeleri ve ardından raporun “kaybedilmesi”yle âdeta ayyuka çıktı.

Öncelikle 15 Temmuz’un perde arkasının aydınlanması adına kamuoyundan ve muhalefetten gelen bütün uyarı ve çağrılara rağmen iktidar partisi üç aya yakın komisyonu kurmamakta ayak sürüdü. 

Bu arada, başta ana muhalefet partisi olmak üzere, Meclis’te grubu bulunan partilerin “gerekli yasaların çıkarılmasında her türlü desteği verme” açık teminatlarına rağmen, önce 45 gün, ardından dönemin Adalet Bakanı Bozdağ’ın güvencesiyle üç aylık aylığına ilân edilen -ve iki yıl sürdürülen- OHAL altında muhalefetin baskısıyla nihayet 4 Ekim (2016’da) OHAL altında Meclis’in yerleşik teâmüllerine aykırı olarak başkanı, başkanvekili, kâtip üyeleriyle divanın iktidar partisinden seçildiği komisyonda 15 Temmuz’u karambola getirme çarpıklıklarının ardı arkası gelmedi.  

İktidara yakın görüş izhar eden sanatçılardan yazarlara herkesin çağrılmasına, hâtıralarını anlatan isimlerle oyalanmaya gidilmesine karşı, “olaylar”ın asıl muhatabı ve sorumlularının çağrılmamasıyla “Meclis raporu”nda da üç maymunların oynandığı vakıası sırtttı.  

Özellikle Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ’la Özkök’ün ve MİT eski Müsteşarı Taner’in komisyona gelip ifâde vermelerine karşı, bütün ısrarlara rağmen 15 Temmuz’da görevde olan ve “darbe teşebbüsü” olaylarının içinde Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı’nın -tepeden tâlimatla- ifade vermeye gelmemeleriyle vaziyet açığa çıktı. 

GERÇEKLERİN ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR…

Bu arada Cumhurbaşkanı, “Komisyondan bir şey çıkmaz” diyerek komisyonun önemini azaltan sözleri sarf ederken ve üç ay daha çalışma süresi alma imkânı varken, yine “tepeden gelen tâlimat”la muhalefetin bütün itirazlarına rağmen 4 Ocak 2017’de komisyonun çalışmaları sonlandırıldı. 

Ancak işin en çarpıcı yönü, 142 saat süren 22 toplantı sonrası tamamlan ve Komisyon Başkanı’nın özetini 26 Mayıs 2017’de açıklanan açıkladığı ancak iki yıldır basılamayan 652 sayfalık 643 sayfalık “TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Raporu”nun muhalefet şerhleriyle ve ekleriyle önce gizlenmesi ve ardından tümüyle, ortadan kaybettirilmesiydi! 

Oysa AKP’li Komisyon Başkanı, 12 Temmuz 2017’de dönemin yine AKP’li TBMM Başkanı’na makam odasında bütün basının, kameraların ve ilgililerin önünde “Tabiri yerindeyse FETÖ’nün ipliğini pazara çıkardık. Uluslararası camiada en doğru ve gerçekçi biçimde 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak rapor elimizdedir” diyerek raporu “teslim” etmişti. 

Bu açıdan daha sonra Meclis Başkanı’nın elden teslim aldığı raporun Başkanlığa sunulmadığını söylenmesi vartasına düşülmesi, muhalefet tarafından haklı olarak “15 Temmuz ile ilgili bazı gerçeklerin irdelenmesini istemeyen eller var’’ olarak yorumlandı. 

Daha da çarpıcısı, ana muhalefet partisi Meclis Grup Başkanvekili’nin, Meclis Başkanı Şentop’un cevaplaması istemiyle “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Raporu’nun bugüne kadar neden basılmadığı”na dair önergesini yine AKP’li Meclis Başkanvekili’nin “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu tekemmül etmediğinden 26. Yasama Dönemi içinde bastırılarak dağıtılamamıştır; Komisyon tarafından tekemmül ettirilerek Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” diye çelişkili garip cevabıyla raporun toptan “inkâr” edilmesi. “Bize rapor sunulmadı” tenâkuzuna düşülmesi. (gazeteler, 25.9.2019) 

KARAMBOLA GETİRİLEREK AKAMETE UĞRATILIYOR

Özetle, Meclis Komisyonu, 15 Temmuz’la ilgili kritik öneme sahip raporu Temmuz 2017’de Meclis Başkanı’na veriyor ve Ağustos 2019’da Meclis yönetimince kayıtlarda “rapor verilmedi” deniyor. Ve gariptir, “iktidar cephesi”nce dört yıldır hoyratça istimal ve istismar edilen 15 Temmuz’un içyüzünün ortaya çıkmasından çekiniliyor! Üzerinden üç yıl geçmesine rağmen yayınlanmayıp rapora “yok” deniyor.

Belli ki özellikle muhalefet partilerinin şerhlerinde ortaya koydukları gerçekler gizleniyor. Ana muhalefetin şerhindeki “15 Temmuz hain darbe girişimi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü bir darbedir” tesbitiyle başlayan gerçeklerin su yüzüne çıkmasından kaçınılıyor.  

Ve beş ayda 31 uzmanla hazırlanan ve iktidar cenâhını bile tatmin etmeyen, bazı AKP’li üyelerin sansürlendiğinden şikâyet edip tepki duyduğu “rapor”un bile siyasi iktidarca buharlaştırılması... 

Bütün bunlar, 15 Temmuz “darbe girişimi”yle hesâplaşılmadığını; kalkışma günü ve gecesi devletin üst düzey birimlerinde olup bitenlerin yine devletin derin dehlizlerinde kaldığını gösteriyor. 

Neticede, “15 Temmuz darbe girişimi”nin iç yüzünü deşifre etmek iddiasıyla kurulan “darbe komisyonu raporu”nun bile bile karambola getirilerek akamete uğratılması, 15 Temmuz’a ilişkin istifhamları artırıyor… 

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