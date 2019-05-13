“AB strtatejik hedefi”ne darbe!

“Millet ittifakı” adayının kazandığı İstanbul belediye başkanlığı seçiminin iptali tartışmaları devam ediyor.

Avrupa Birliği’nin iptal kararının “son derece politik bir bağlamda” alındığını bildirdiği uyarılara Ankara’nın tepkisi sorgulanıyor.

Özellikle seçimi kazanan KHK’li adaylara mazbata verilmemesini eleştiren ve yenilenecek seçimlere gözlemci göndermeyi de talep eden AB’nin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn’ın ortak açıklamasında, “Özgür âdil ve şeffaf bir seçim sürecinin garanti edilmesi herhangi bir demokrasi için hayati önem taşır ve AB’nin Türkiye ile ilişkileri için de merkezi öneme sahiptir. Seçim sürecinin tam anlamıyla güvenilir olması için, İstanbul seçim kurullarının çalışmalarını bağımsız, açık ve şeffaf bir şekilde, uluslararası seçim kurallarına ve standartlarına uygun olarak gerçekleştirmesi önemlidir” mesajı gerçeği ortaya koyuyor.

Keza Almanya’da koalisyon ortağı SPD’nin Meclis Grubu İnsan Hakları Politikaları Sözcüsü Frank Schwabe de “İstanbul’da yeni bir seçim yapmak, emsali görülmemiş bir skandal. Ülke ve iktidardaki AKP için ciddi sonuçlara yol açacaktır” açıklaması yaparken, Avrupa Parlamentosu gruplarından “Bir zamanlar Türkiye’de seçimler iktidarın demokratik olarak el değiştirmesiyle sonuçlanırdı. Anlaşılan artık öyle olmuyor” tweetleri vaziyeti ele veriyor.

“TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ TAMAMEN GÖMÜLMÜŞ OLDU”

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raportörünün “AKP YSK’ya İstanbul’daki yerel seçimlerin tekrarlanması için baskı uyguladı. Bu durum Türkiye’de iktidarın seçim yoluyla demokratik olarak el değiştirmesine duyulan güveni sona erdirdi” mesajı da “karar”ın arka plânını deşifre ediyor.

Keza Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’ın “Özgür ve âdil seçimler için gerekli koşulların seçim gününden sonra değil önce doğrulanması gerektiğinin altını çiziyoruz. YSK’nın kararı Türk seçmenlerin seçim sistemine güvene ciddi zarar verme potansiyeline sahip” ifâdelerini kullanması, “iptal”in içyüzünü açığa çıkarıyor.

Yine Hür Demokrat Parti Federal Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Bijan Djir-Sarai’nin “AKP’nin başvurusuyla İstanbul’daki seçimler iptal ediliyor ve tekrarlanacak. Türk demokrasisinden geriye kalanlar da artık tamamen gömülmüş oldu” sözü “iptal kararı”nı özetliyor.

Bu arada AB mercilerinden, “Demokrasi, sonuç kendi istediğin şekilde çıkıncaya kadar seçimlerin tekrarlanması anlamına gelmez” yorumları yapılıyor.

Kısacası, YSK’nin adaylara seçimden önce izin verilmesine rağmen, seçilmiş belediye başkanlarının ve belediye meclisi üyelerinin göreve gelmesine izin vermemesi ve mazbatanın geriden gelen adaylara verilmesinin, demokratik bir seçim sürecinin halkın irâdesini garanti etme yönündeki temel amacına aykırı olduğu ve Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyesi olarak yükümlülüklerinin altını oyduğu bildiriliyor.

“SEÇİMLERİN MEŞRUİYETİ SONA ERDİ”

Bu açıdan, Dışişleri Bakanlığı’nın, “YSK ile ilgili bazı yabancı muhataplarca yapılan siyasi saikli eleştirileri kabul etmiyoruz; herkesin, hukuk çerçevesinde alınan bu karara saygı göstermesi gerekir” tepkisinin bir ciddiyeti bulunmuyor.

Bu meyanda “AB hâlâ bize çalım atıyor” diye yakınan Cumhurbaşkanı’nın, “Avrupa Birliği üyeliği bizim için başından beri stratejik bir dış politika hedefi oldu” ifâdesi havada kalıyor. (AA.11.5.19)

Zira Ankara’nın iddia ettiği gibi “YSK’nın bağımsız aldığı bir karar olduğu”na, “seçmen irâdesinin tereddütsüz tecellisinin sağlandığı”na ve “Türkiye’nin demokratik olgunluğunu gösterdiği”ne kimse inanmıyor.

Ve “tâlimatlı YSK kararı”yla Avrupa medyasında ve mahfillerinde, “YSK’nın hükümetin baskısı altında karar aldığı, AKP’nin baskısı ile yeniden seçime gidildiği ve 60 yıl sonra Türkiye’de seçimlerin meşruiyetinin sona erdiği” analizleri yapılıyor.

Özetle, “YSK kararı”yla sadece seçimler değil, “Türkiye’nin stratejik dış politika hedefi olan AB projesi” de iptal edilmiş. Ankara önce bu tahribatı tâmir etmeli…