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10 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Açığa çıkan “siyasî deprem”

Cevher İLHAN
10 Şubat 2023, Cuma
Yıkıcı depremin üzerinden dört gün geçtiği halde hâlâ yetersiz arama-kurtarma ekipleri ve ekipmanla enkaz altındaki binlerce felâketzedenin kurtarılmaması, vatandaşlara yiyecek ve barınma yardımlarının çok gecikmesi siyasi iktidarın da depremde çöktüğünü gösterdi.

Belediyelerin, sivil kuruluşlarının, vatandaşların deprem bölgesine gönderdiği yardım malzemeleriyle dolu yüzlerce TIR’ın, kamyonun siyasi rant maksadıyla bekletilmesi “felâkette siyaset” çirkinliğini bir defa daha deşifre ediyor.

Yirmi yıldır yapılan bütün ikazlara rağmen ülkeyi deprem âfetine hazırlayamayan, toplanan deprem paralarını, ülkenin kaynaklarını “yandaş müteahhitler”e kat kat rantlı ihalelerle peşkeş çekmekle heba eden siyasi iktidar son âfette de sınıfta kaldı.

FELÂKETTE DAHİ PARTİZANLIK!

Ordunun yardıma koşmasına ikinci günün sonunda çok gecikmeli olarak ancak izin verilmesi; AFAD’ça engellenen belediyelerin yardım TIR’larıyla kamyonlarının felaketzedelere ulaştırılmasına, illerin, ilçelerin dışında bekletilen iş makineleriyle arama-kurtarma için hazır olduklarını bildiren yüzlerce-binlerce madencinin bölgeye intikaline ancak üçüncü günde müsaade edilmesi bunun bir diğer tezâhürü.

“Millet ittifakı”, “85 milyon tek yürek olarak dayanışma içinde bütün yaralarımızı hızla saracak, bu felâketi birlik ve beraberlik içinde atlatacağız” ortak mesajıyla çağrıda bulunurken, bütün partilerin milletvekilleri deprem bölgesinde il il, ilçe ilçe çabalarken, iktidar partisi sözcüsünün “cumhur ittifakı’nın teşkilatları sahada” cümlesiyle daha baştan “felâkette partizanlık” çarpıklığı sırıttı.

Yine depremin üçüncü gününde dahi hâlâ insanlara yeterince çadır ulaşmamış olması, derme çatma barakalarda yağıştan ve soğuktan korunmaya çalışırken, başta ekmek-su, yiyecek ve giyecek yardımın birçok ilçeye, beldeye ve çoğu köylere gönderilmemesi, hâlâ seyyar mutfakların, sahra hastanelerinin kurulmaması koordinasyonsuzluğun bir diğer tezâhürü oldu.

BASİT SİYASİ ÇARPITMALAR…

Bu arada tıpkı Orman Bakanı’nın “Cumhurbaşkanı’nın tâlimatıyla ormanları söndürmeye başladık” ifadesinde olduğu gibi AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü’nün yüksünmeden “Cumhurbaşkanımızın tâlimat ve tensipleriyle depreme müdahale edildi” çarpıklığı sergilendi.

İskenderun ve Antakya’da yıkılan devlet hastanelerine dair “yenileri yıkılmadı, yıkılan eski binalardı” garip savunmasıyla Sağlık Bakanlığı’nın depremde yıkılan çürük binaların yine rant uğruna “hastane olarak kullanılması”nı onayladığını itiraf eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın ifadesiyle, “yeni” dediklerinin de yıkıldığını görmezden gelerek sorumluluğu başkalarına atma kolaycılığına başvuruldu..

Çarpıklıkların biri de, bütün dünyadan yardım istenirken, İskenderun Limanı saatlerce yandıktan sonra askeri uçaklarca ve İBB itfaiyesince söndürülmesine nihayet onayın çıkması.

Ve felâketin ortasında yine siyasi katakullilerle kamuoyunun yanıltılmaya yeltenilmesi; ve hâlâ iktidar mihraklarınca  “âfette siyaset”e başvurulması, hâlâ “havuz medyası”nda iktidardakilerin propagandasının yapılması.

Bundandır ki depremle sarsılıp yalpalayan “tek kişilik hükûmet”, açığa çıkan fiyaskolu “siyasi deprem”le gerçek gündemi karartma maksadıyla OHAL’i dayatıyor.

Ne var ki hiçbir tezgâh, propaganda ve siyasi saptırma iktidarın çöküşünü önleyemiyor…

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