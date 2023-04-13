Âdil demokratik seçim için

İlk AKP hükûmetinin kurulduğu 16 Kasım 2002’de genel başkan Erdoğan tarafından deklare edilen “Âcil Eylem Plânı”nda, hükûmet programlarıyla seçim beyannâmelerinde taahhüd edilen “hukuk devleti zemininde temel hak ve özgürlükler ile AB kriterleri doğrultusunda verilen vaadler”in hiçbiri yerine getirilmezken, “siyasetin demokratikleştirilmesi” sözü yirmi bir yıldır hep havada kaldı.

Bu süreçte parlamentodan gece yarısı operasyonlarıyla apar topar geçirilen siyasi partiler ve seçim yasalarının tashihinde “temsilde adâleti” berhavayla halkın tercihini Meclis dışında bıraktıran, hiçbir demokratik ülkede olmayan yüzde 10’luk “seçim barajı”nın 7’ye düşürülmesi dışında 12 Eylül darbesi ürünü antidemokratik siyasi partiler ve seçim sisteminde hiçbir düzeltmeye gidilmedi. “İktidar bloku”nun hak etmediğini haksızca kapması hesâbına gözboyama değişikliklerin ötesine geçilmedi.

SEÇİM SİSTEMİ DE “UCÛBE SİSTEM”E UYDURULDU

Bu çerçevede “aday listeleri”ni genel başkanların iki dudağı arasından, genel merkez ve lider sultasından kurtaran, adayları doğrudan seçmenin irâdesine bırakan, kayıtlı seçmenle hâkim nezâretinde önseçimle tesbit edilen listelerden “tercih sistemi”yle seçtiren ve siyasetin finansını yargı denetimine alan tek bir demokratik tâdilat yapılmadı. Bu arada “tek kişilik rejim” referandumunda iki buçuk milyon “mühürsüz oy”un seçim yasalarına açıkça aykırı olarak “geçerli sayılması”yla seçimin meşruiyeti peşinen ortadan kaldırıldı.

İstanbul seçimlerinde iktidar partisinin “bir şey olmadıysa kesinlikle bir şeyler oldu” itirazıyla aynı zarfa konulan dört pusuladan bir tek “cumhur ittifakı” adayının kaybedip “millet ittifakı” adayının kazandığı “büyükşehir belediye başkanı” pusulası YSK tarafından uyduruk bahanelerle iptal edildi.

En son altmış yıldır uygulanan “tabii hâkimlik” ilkesine göre uygulanan en kıdemli hâkimin il-ilçe seçim kurulu başkanı olması yerine, çoğu iktidar partisi teşkilâtlarında yönetici olup çalışmış, aday olmuş “partili avukatlar”dan atanmış birinci sınıf hâkimler arasından kura çekimi ile belirlenmesine gidilmesi; Anayasaya ve hukuka aykırı olarak il-ilçe seçim kurullarının üç ay içinde oluşturulması” emrivakisi yapıldı.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

“Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu maksatla protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez” hükümlerine rağmen “tek kişilik hükûmet”te başbakanın bütün yürütme yetkilerini devralan partili cumhurbaşkanı, seçim kampanyalarında devlet imkânlarıyla araçlarını bu seçimde de harcıyor. Göz göre göre seçimlerde eşit şartlarda yarış ilkesi tahrip ediliyor.

Yine yasalara göre bütün kamu görevlileri gibi adaylık durumunda görevlerinden ayrılması gereken atanmış bakanlar, istifa etmeden bakanlık imkânlarını iktidar partisinin seçim kampanyasında istimal ediyorlar. Seçim Kanunu’nun “kamu görevlilerinin, bakanların, milletvekillerinin devlet kaynaklarıyla yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla açılış ve temel atma törenlerine katılmayacağı” hükmü çiğneniyor. Milletin parasıyla kamu kaynakları kullanılıyor.

Bu açıdan bir adayın ya da partinin kazanmasının ötesinde “otoriterliğe” karşı demokrasinin oylanacağı seçimlerin baskısız, hilesiz, kumpassız, özgürlükçü, dürüst, âdil demokratik olmasıyla seçim güvenliği büyük önem taşıyor.

Buna çalışılması gerekiyor…