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2 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

Afganistan’da “taşeronluk” misyonu

Cevher İLHAN
02 Temmuz 2021, Cuma
Yoğun gündemin karambolunda üzerinde yeterince durulmayan ve Türkiye’nin yeni bir badireye sürüklendiği emrivakilerden biri de Afganistan’da Uluslararası Kabil Havaalanını koruma görevine Ankara’dakilerin hevesle atlaması.

Biden - Erdoğan görüşmesi ile açığa çıkan “Afganistan misyonu”nda aslında Afgan halkı ve Afganistan değil, başta ABD olmak üzere küresel emperyal işgalcilerin “hegemonya ve çıkarlarını koruma misyonu” olduğu açıkça ortada. 

Vakıa şu ki Afganistan’dan çekilen ABD, Türkiye’ye “ağır ekonomik yaptırımlar”ı bahane edip on milyarlarca dolar ceza kesmekle tehdit ettiği “Zarrap - Halk Bank davası”, “S-400 şantajı” ve “F-35 tehdidi” ile tâvizlere teşne hale gelen Ankara’dakileri sıkıştırarak, iç savaşa sürükleyip bölünmenin eşiğine getirdiği Afganistan’ı da Suriye gibi Türkiye’nin başına sarma peşinde.

Zira ABD NATO’nun “RSM-Resolute Support Mission”uyla Taliban’la Eylül ayında çekilme konusunda anlaşmış. Bundandır ki Biden’ın askerlerini çekeceğini bildirdiği 1 Mayıs’tan bu yana 11 Eylül’de çekilmenin tamamlanmasından önce toplam 407 ilçesinden Taliban 170 ilçeyi “ele geçirmiş.” 

Taliban’ın ülkenin en az yarısını, illerin ve bazı ilçe merkezleri dışında ülkenin tamamını kontrole ilerlediği vartada sivillerin iç savaştan kaçmasıyla büyük göç dalgasının baş göstereceği belirtiliyor. 

MEHMETÇİK ATEŞİN İÇİNE ATILIYOR!

Görünen o ki, daha şimdiden Türkiye’nin bir “göçmen kampı”na dönüşeceği, yeni bir iç çatışmadan kaçacak yüz binlerce, milyonlarca sığınmacıya “gardiyanlık görevi”yle üç milyar euro ödeme plânlarının ortaya konulduğu vetirede, Cumhurbaşkanı’nın “Amerika’nın belli bir mali, lojistik ve diplomatik desteği karşılığı”nda NATO perdesindeki bu “misyonu” yükleme sözü verilmiş. 

Taliban militanlarının Kabil’e 40 kilometre yaklaştığı ve Mehmetçiğin konuşlandığı üsse yakınlaştığı; daha da çarpıcısı Afgan ordusundaki askerlerin gruplar halinde Taliban güçlerine katıldığı vetirede Mehmetçik bu defa da ülkedeki iç savaş kargaşasının ortasında kalıyor. 

Geçen ay İstanbul’daki “Afganistan toplantısı”na katılmayan, “12 Eylül’den sonra her yabancı askeri ‘işgalci’ olarak göreceği’ni” bildiren, ülkenin bütününde hâkimiyetini kuran ve merkezi hükûmetle çatışan  Taliban’ın “Bu görevi üstlenirseniz, karşılığını görürsünüz!” tehdidini savurduğu ve her gün yeni bir saldırının olduğu süreçte Ankara kaosun ortasına atılıyor. 

Sahi, neden “tek kişilik yönetim” Mehmetçiği conilerin bedeline “Kabil Havaalanı’nı güvenliğini sağlama” tehlikesine atıyor?

Rusların işgalde başarısız olup terk ettiği, NATO ve ABD’nin yirmi yıl sonra “kaçtığı”, bütün dünyanın çekildiği Afganistan’daki “Amerikan hegemonyası ve küresel çıkarları misyonu”na Ankara’dakiler neden bu denli istekli?

İKTİDARDA KALMAK HESÂBINA…

Belli ki ABD’nin elinde Türkiye’yi uluslararası arenada köşeye sıkıştıracak, tâvizler vermeye mecbur edecek bir “liste” var. 

Ve belli ki ekonominin çöküşü başta olmak üzere içteki tükenişe karşı siyasi iktidar, iç kamuoyuna “güçlü olduğu” mesajını vermek için ABD ile ilişkileri “düzeltmek” peşinde. 

İçerideki erimeyi durdurmak, iktidarını ayakta tutmak, koltukta kalmak için, Amerika ve Batılı mihraklardan “mali destek” perdesinde sıcak para ve kredi almak hesâbına Taliban’a karşı “Kabil bekçiliği”ne talip oluyor.

Mehmetçik yine ateş çemberinin içine itiliyor.

Sormak lâzım; Türkiye hangi sıfatla Kabil Havaalanını “koruma görevi”ni üstelenecek? 

Gerçekten, Ankara, 11 Eylül 2001 olaylarından sonra, “terörle mücadele” bahanesiyle işgal ettiği Irak’ta iki milyon insanı katleden, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını hortumlayan ve “hedef ülke” haline getirip bir milyon insanın katline sebebiyet vererek Afganistan’ı da ifna eden ABD’nin “hegemonya ve stratejik çıkarlarının taşeronluğu”na neden soyunuyor?

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