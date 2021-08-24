Afganistan’ı ifna ve talan…

Afganistan’ın Taliban’a teslim edildiği her geçen gün daha bariz bir biçimde ortaya çıkarken, olup bitenler ABD ve küresel güçlerin yeni “hegemonya ve çıkar plânı”nı devreye soktuğunu ifşa ediyor.

“Terörle mücadele” bahanesiyle yirmi yıllık işgalinde iki trilyon dolar harcadığı Afganistan’da 70 milyar masrafla eğitip en modern silâhlarla donattığı “Afgan ordusu”nun yetmiş beş bin militanlık Taliban örgütüne karşı koyamayıp dağıl(tıl)ması, “çekilen” Amerikan ordusunun hafif-ağır silâhlarının önemli bir kısmını örgüte bırakmasıyla bir haftada ülkenin Taliban’a teslimi bunu teyidi.

Daha baştan valilerin ve yerel komutanların “güvenlik belgesi” alarak şehirlerini terk ettikleri Taliban’ın ülkedeki Amerikan askerlerinin yanısıra Afgan ordusunun hiçbir engeliyle karşılaşmaması, “örgütün önünün açıldığı” tesbitinin bir başka belgesi.

Trump döneminde Taliban’la varılan “gizli anlaşma” ile -Afganistan Hava Kuvvetleri Komutanının yakınmasıyla- Amerika’nın hava operasyonlarını kesip Kabil hükûmetine hiçbir destek vermemesi, küresel emperyallerin “arka plân işbirliği”yle Taliban’a bütün kapıları açıp ülkeyi “ele geçirmesi”ne zemin hazırladıklarını ortaya koyuyor.

Anlaşılan, özellikle Taliban’ın içindeki “Peştun yapılanması”na tepkili çeşitli etnik unsurları tahrikle tutuşacakları iktidar kavgasıyla Afganistan’ı yeniden iç savaş kargaşa ve kaosuna sürükleme ifsadıyla bölüp parçalama plânı adım adım işliyor…

“YENİ AFGAN STRATEJİSİ”

1978’den bu yana kırk üç yıldır ecnebi işgal güçlerince sürdürülen ve ABD’nin 11 Eylül 2001’deki İkiz Kulelere saldırıların ardından işgal ettiği, iki milyon sivilin katledildiği “Afganistan’ı kargaşa ve kaosla sömürü projesi”nin yeni senaryoları sahneleniyor.

Daha sekiz ay öncesinden CIA raporlarında Taliban’ın “Afganistan’da hâkim olacağı” bilgisi, uluslararası ifsad şebekeleri güdümündeki küresel güçlerin “yeni Afgan stratejisi”ni ele veriyor.

“Yeni Afgan stratejisi” şu; küresel - emperyal egemenlikle Afganistan üzerinden dünya uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığının yüzde seksenini kapsayan mekanizmayı kontrol etmek; ABD’nin 2005’te hazırladığı “Afganistan’ın yer altı kaynakları” raporunda dünyanın ihtiyaç duyduğu bir trilyon dolar değerinde yer altı kaynağının başında gelen ve nükleer enerjide kullanılan uranyum ile geleceğin petrolü ve beyaz altını olarak görülen, üretim ve enerji depolaması için stratejik bir maden olan, hâlen bir trilyon dolar değerinde olduğu, ancak yeni rezervlerle iki-üç trilyon doları bulacağı belirtilen lityum madeni başta olmak üzere kıymetli madenlerle su ve enerji kaynaklarını yağmalayıp hortumlamak…

Hatta ABD ve diğer Batılı güçlerle Çin ve Rusya’nın ülkedeki enerji kaynaklarının tamamını talanda “uzlaştıkları” söyleniyor.

Amerikan işgalindeki ülkede, Afrika, Meksika, Avustralya ve dünyanın dört bir yanındaki bakır rezervlerini işleten Amerikan şirketi Phelps Dodge’a Kabil’in otuz kilometre güneydoğusundaki 25 milyar dolarlık -185 milyon ton- Aynak bakır madeni rezervinin peşkeş çekilmesi, Afganistan hükûmeti madencilik bakanlarının bu işte kullanılması bunun bir diğer göstergesi.

KARGAŞANIN İLK SİNYALLERİ…

Keza Kabil’in 160 kilometre yakınında ülkenin kuzey doğusundaki Penşir vilayetinde ağır silâhlı maiyetiyle Afgan Hava Kuvvetleri’ne ait Sovyet yapımı Mi-17 askeri helikopterini kullanan, -1990’lardaki iç savaşta uzun süre Taliban’a diretmesi ile bilinen Ahmed Şah Mesud’ın oğlu- Amrullah Salih’in Twitter’den “Beni dinleyen milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım, Taliban ile asla aynı çatının altında olmayacağım!” mesajıyla başlattığı “yeni direniş hareketi”ni bastırması için Taliban’ın yüzlerce militan sevkiyle iç savaş kargaşasının ilk sinyali çakılıyor.

Bu arada Taliban’a karşı Afgan ordusu kalıntılarının atağa geçtiği haberleri ortasında, Kabil’deki gösterilerden sonra Nangarhar vilayetinin merkezi Celâlabâd’da da ellerinde Afganistan bayraklarıyla yürüyen ve Taliban bayrağını indiren kalabalığa Taliban militanlarının ateş açmasının, genel af ilânına rağmen ağır silâhlarla insanlara şiddet eylemlerinin uluslararası medyada gizlenmek istenmesinin maksadı bu.

Taliban gölgesinde -daha önce olduğu gibi- başta IŞİD olmak üzere taşeron – maşa radikal örgütlerin palazlanacağı gerçeği, binlerce kişinin tahliye için beklediği Kabil Havalimanına önceki gün silâhlı saldırı ile bir Afgan korumanın öldüğü, üç kişinin yaralandığı, ABD ve Alman güçlerinin de dahil olduğu çatışma dikkat çekici.

Hulâsa, kargaşa ve kaos fitnesiyle Afganistan’ın bütünüyle ifnası ve emperyal akbabaların ülkenin kaynaklarına üşüşmesi hedefleniyor…