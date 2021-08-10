Afganistan’dan “kontrolsüz göç dalgası” devam ederken, Amerika’dan yapılan “Afganistan ifşaatı”, Asya’nın en stratejik ülkesi Afganistan üzerinden oynanan “BOP oyunu”nda Ankara’nın öngörüsüz ve tutarsız “dış politikası”yla Türkiye’ye “taşeron görevi”nin yüklendiğini deşifre ediyor.

Bilindiği gibi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Haziran’da Brüksel’de Biden’le bir araya gelen Cumhurbaşkanı’nın teklifiyle NATO paravanındaki Amerikan askerleri çekildikten sonra Kabil Havalimanını korumada Türkiye’nin “öncü rol” üstlenmesi için malî, lojistik ve diplomatik destek istediğini bildirmişti.

Afganistan’ın komşusu Pakistan bile “yeteri kadar mülteci aldım” diyerek ABD’nin önerisini reddedip sınırlarını kapatırken, sınırlarını “kontrolsüz göç”e açmasıyla sığınmacıların arasına karışmış dünyada en çok saldırı ve bombalama yapan Taliban’ın yanı sıra El Kaide’den IŞİD’e küresel mihrakların maşalığında kullanılan, uluslar arası istihbarat servislerinin iç savaş tahrikinde, organ mafyasından uyuşturucu kaçakçılığına her türlü suçta istimal ettiği birçok silâhlı örgütün terör eylemlerinde “uzmanlaşmış” militanının sızabileceği tehlikesiyle Türkiye’yi karşı karşıya bırakıyor.

“GİZLİ ANLAŞMA”

İddiaya göre, “kirli pazarlık” -ve hiçbir kayıt altına alınmadığı söylenen- baş başa “gizli görüşme”de yapılmış. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın “Amerika merkezli STK’ler ve basın kuruluşları için çalışan Afganları ve ailelerini ‘göçmen kabul programı’nda Türkiye’nin başta geldiği ‘üçüncü ülkeler’ üzerinden kabul edileceği” açıklaması sözkonusu “gizli anlaşma”nın arka plânını ifşa ediyor.

“Gizli anlaşma”yla on yıldır işgal ettiği Afganistan’da Amerika’nın küresel hegemonya ve çıkarlarına hizmet etmiş 19 bin -aileleriyle 53 bin- “işbirlikçisi” Amerika’ya kabul edilecek; “geri kalan ve bir milyona varan destekçisi ise “hedef ülke” olarak İran üzerinden Türkiye’ye gönderilecek.

Nitekim haftalardır ileri sürülenin aksine -tamamı genç yaştaki erkeklerden oluşan- sığınmacıların Afganistan’dan Türkiye’ye 3 bin 982 kilometrelik yolu yaya olarak kat etmedikleri, Amerikalıların sağladığı ulaşım araçlarıyla önce İran sınırına getirildikleri, -yine İran’la da varılan mutâbakatla- oradan alınıp Türkiye sınırına bırakıldıkları haberleri “plân”ın işlediğini ortaya koyuyor. (gazeteler, 4.8.21)

Her ne kadar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Tanju Bilgiç “Bize danışılmadan ülkemizde çözüm aranması sorumsuzluğu kabul edilemez, ABD eğer bu kişileri almak istiyorsa doğrudan uçaklarla nakledebilir” dese de bunun kamuoyuna karşı “zevâhiri kurtarma” olduğu yorumları ağır basıyor.

Dışişleri sözcüsünün “ABD’nin açıklaması bölgemizde büyük bir göç krizine neden olacak” diye yakınırken, kurulan “sığınmacı tezgâhı”yla günde bin ile bin beş yüz sığınmacının Türkiye’ye girmesi ve sığınmacılar arasında eğitilmiş askerlerin bulunması bu husustaki istifhamları daha da arttırıyor.

Bu arada başta kamuoyuna “100 bin ‘kırmızı çizgi”yi geçmeyeceği taahhüd edilen ve beş milyona yaklaşan “Suriye’li sığınmacı dalgası”nda olduğu gibi haftalardır gelen Afgan sığınmacıların ciddî bir engelle karşılaşmadan kafile kafile kevgire dönen sınırlardan Türkiye’ye geçmelerine göz yumulması, sözkonunu “gizli anlaşma”nın gereğinin el altından “resmen” yerine getirildiğini ele veriyor.

“AÇIK KAPI POLİTİKASI”YLA

Özetle, “Afgan göçü” perdesinde “Taliban otoritesinden kaçan en az iki milyon sığınmacının Türkiye’ye getirileceği “özel göç operasyonu” devreye sokulmuş.

Bu bakımdan Dışişleri’nin, “kime sordunuz” diye ABD’ye “tepki göstermesi”nin hiçbir anlamı kalmıyor; ve “göç krizi yükünün milletimizce üstlenilmesini kimse beklememeli” itirazı lâfta kalıyor.

Ekonominin iflâsla dibe vurduğu vartada Ankara’dakiler “açık kapı politikası”yla kapalı kapılar arkasında Biden’a tâvizlerle kotarılan bu “ihale”yle “milyonluk sığınmacı dalgası”nı kabul ediyor. “Altı milyar dolar destek”ten bahsedilmesi ise bu konudaki bir diğer soru işâreti.

İncitici olan, Ankara’dakilerin gözü kapalı bu “ihale”ye atlamaları. Amerika’daki Zarrap ve Halk Bankası dâvâsı ile “ağır ekonomik yaptırımları” savuşturmak, Amerikan baronlardan, Londra’daki tefecilerden yüksek faizlerle kredi ve borç almak, “Cumhurbaşkanı ile âilesinin mal varlığının araştırılması” şantajından kurtulmak ve iktidarda kalmak uğruna iktidardakilerin Türkiye’yi “ecnebilerin taşeronluğu / kayalığı” işlevini gördürmeleri…