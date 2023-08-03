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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ağaç katlini protesto da “suç” oldu

Cevher İLHAN
03 Ağustos 2023, Perşembe
Daha önce pahalılığın sorumlusu olduğu isnadıyla patates-soğan üreticisine, marketlere, esnafa “terörist”, yurt-barınma talebiyle eylem yapan gençlere “ajan provokatör” denildiği gibi, şimdi de daha fazla rant hesabına ağaç kesimine direnç gösteren köylülerle destek veren muhalefet iktidar cephesince toptan “provokatörlük”le suçlanıyor.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanında yine dolar garantili milyarlık ihalelerin peşkeş çekildiği “beşli çete”den “yandaş müteahhitler” için açılmak istenen kömür ocağı uğruna çoğu asırlık binlerce ağacı korumaya çalışan yöre halkına destek veren muhalefet liderleriyle milletvekillerine “iç huzuru tahrip eden nöbetçi provokatörler” tahkiri bunun göstergesi.

Çevreyi koruma hassasiyetinin demokratik tepkisi olan “Gezi eylemleri”nde dönemin Başbakanı Erdoğan’a “Gençlerin sesine kulak ver, gençlere hak ver!” diye seslenen Bahçeli’nin sözkonusu ithamlarla orman katline karşı demokratik direnci “sağ - sol çatışması” cenderesine sokup “terör örgütleriyle iltisaklı tiplere eylem alanı açılması” olarak hakaretler savurması, endazesini kaybetmiş “kimlik siyaseti”nin içine düştüğü vahim vartayı ele veriyor.

Görünen o ki bölgedeki termik santralin kömür sahasını genişletme hesabına ağaç kıyımı ve orman katliamı yapan sözkonusu şirkete ve iştirakçilerine 2018-2023 arasında dolara endeksli 1 milyar 14 milyon TL verilir ve kestiği ağaçların yerine yenilerini dikmesi için ayrıca 6 milyon lira tahsis edilirken, siyasi iktidara yakın şirketlere teşvikler, krediler, milyarlarca vergi muafiyetleri, borçlarının ertelenmesi, kısmen ya da tamamen silinmesi, vergi muafiyetleri kıyakları sürüyor. (gazeteler, 30.7.23)

DEMOKRATİK DİRENİŞİ SABOTE

Belli ki 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi, mahalli seçimlere doğru da başta ekonomik yıkım olmak üzere gerçeklerin konuşulmaması için yine toplumu kamplaştırıp kutuplaştıran, ayrıştırıp “düşmanlaştıran” operasyonlara hız verilecek.

En son daha önce yüzde 22 olarak belirlenen, yeni Merkez Bankası Başkanı’nın yüzde 58 olarak revize ettiği “yıl sonu enflasyonu”nun iki katından fazla revizesinde açığa çıktığı haliyle gerçekte yüzde 100’leri, gıdada yüzde 300’leri aşan enflasyonla vatandaşları inim inim inleten “tek kişilik hükûmet”in her alanda artarak devam eden yanlışlarının eleştirilmesi engellenecek.

Ekonominin iflasının yanısıra depremdeki başarısızlığın, ayyuka çıkan yolsuzlukların, rüşvetin, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretinin, toplumu dejenere eden ahlâkî çöküşün tartışılmaması sağlanacak. Gündem alabildiğine saptırılacak…

İki puan farkla seçimi kaybetmenin travmasıyla muhalefete enjekte edilen moral bozukluğunun mütemadiyen alevlendirilmesiyle toplumun sindirilmesi ve susturulmasının artık kâr etmediği safhada, “millet ittifakı”na benzer demokratik için işbirlikleri sabote edilmeye didinilecek…

Bu açıdan muhalefetin bir an önce toparlanıp demokratik işbirliğini başarması fevkalâde önemli.

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