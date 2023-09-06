Ağır yargı krizine karşı

Tek kişilik otoriter rejim”de “hâkimlere emir ve tâlimat” ve “siyasetin hukuka uzanmış eli”yle yargı “hukuk dışı faktörler” altında “vesâyetli” hale getirilmiş.

Saray’daki adlî yıl açılışında yargının üç sacayağından biri olan savunmayı temsil eden Türkiye Barolar Birliği Başkanı’nın konuşması sansürlenirken, tepeden partizanca atamalarla da bağımsızlığı ve tarafsızlığı yok edilmiş.

Adalet eski bakanlarının “Adalet sarayları yaptık, lâkin içini adâletle dolduramadık” ikrarıyla Anayasanın “hiçbir organ, makam, merci veya kişi, mahkemelere ve hâkimlere emir ve tâlimat veremez’ hükmünün öldüğü” yakınmaları; ve yüksek yargı temsilcilerinin “adâlete güven sıfırlandı” hayıflanmaları, partili Cumhurbaşkanı’nın “adâlet sistemi için reformlar çıkardık, yargıya güveni artırdık” iddiasını peşinen anlamsız kılıyor.

ÇİFTE STANDARTLI HAK İHLÂLİ SKANDALLARI

Bu arada şantaja teşne dış politikada Cumhurbaşkanı’nın “Ben bu makamda olduğum sürece asla iâde edilmeyecek” dediği Rahip Brunson, Trump’ın “tahkirli mektubu” ve tehdit tweetleri üzerine apar topar tahliye edilip Amerika’ya uçuruldu. Alman vatandaşı Deniz Yücel, Merkel’in telefonuyla alelâcele cezaevinden çıkarılıp Almanya’ya iâde edildi.

Cumhurbaşkanı’nın “katillerine kesinlikle teslim etmeyiz” sözüne rağmen hâkimi değiştirilen “Kaşıkçı cinâyeti dosyası” “katilleri”ne teslim edildi.

Gazze’ye insanî yardım götüren Türk bayraklı Mavi Marmara sivil gemisine baskın yapıp on vatandaşı katleden İsrail askerleriyle sorumluların Türkiye ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp cezalandırılmaları için açılan davalar dolar karşılığında kaldırıldı.

En son uyuşturucu kaçakçılığından on yıl hüküm giyen İsrailli Danny Aweke’nin dört buçuk yıllık tutukluluğunun ardından “diplomatik temas sonucu” denilerek serbest bırakılması skandalı “Herzog’un talebi”ni sözkonusu etti.

Seçimden sonra Saray’dan gönderilen “örtülü af” gibi “yeni infaz yasası”nda cezaevindeki “insan öldürme, yaralama, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma, rüşvet ve uyuşturucu suçlarından hüküm giyenler”e tahliye yolu açılırken, “düşünce ve ifâde suçluları” kapsam dışı bırakıldı.

Ve “28 Şubat postmodern darbe” generalleri benzeri iktidarın “yakın gördüğü” bazı mahpuslar, tertiplenen “raporlar”la tahliye edilirken, fevkalâde ağır hastalıklarla muallel diğer yaşlı mahpusların insafsızca cezaevinde tutulmaları devam ediyor.

“ÜSTÜNLERİN HUKUKU” HÜKÜMFERMÂ…

Keza Adalet Bakanlığı verileriyle, attıkları bir tweetle siyasi iktidarı eleştiren vatandaşlara “Cumhurbaşkanına hakaret”ten 160 binden fazla soruşturma açılması, dört bin kişiye hapis cezası verilmesi ifade hürriyetinin ne denli kelepçelendiğini tescil ettiriyor.

Hâsılı, hukukçuların tesbitiyle, Türkiye tarihinin en ağır yargı krizinde. Günü geldiğinde kendilerini tartacağını düşünmeden ebedi iktidarda kalacak gibi kantarını bozdukları yargı üzerinden korku pompalıyorlar. Hukukun üstünlüğü değil “üstünlerin hukuku” hükümfermâ.

“Adâletin tesisi” için evvela “yargıya müdahale”ye son verilmesi gerekiyor. Yoksa her fırsatta “yargıda reform” söylemleriyle, her defasında içi boş “yargı paketleri”yle, tumturaklı nutuklarla adâlet sağlanmadığı gibi “adâlete güven” de tesis edilmiyor…