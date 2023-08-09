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9 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ahlâkî tahribat devam ediyor

Cevher İLHAN
09 Ağustos 2023, Çarşamba
Türk televizyonlarında şiddeti ve müstehcenliği terviç eden yayınların toplumu kolektif suça ve cinnete sevk ettiği resmî-özel araştırmalarla tesbit edilmişti.

Ne var ki Kültür Bakanlığı’nın verileriyle, Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya’ya uzanan yetmiş beş ülkeye ihraç edilen yetmişin üzerinde dizi filmle övünüldü.

Açık-saçıklığı ön plâna çıkaran ve milletin mânevî kültür yapısıyla uyuşmayan yabancı dizilerin yanısıra ekranlarda müstehcen görüntülerle toplumun ruh ve mâneviyat dünyasını bombalayıp felç eden baş döndürücü “yerli dizi” sağanağı ve ihracı bir “matahmış” gibi propaganda edildi.  

“Yandaş kanallar”ın yöneticileri, Arap ve Balkan coğrafyasının ardından Latin Amerika ülkelerinde “Amerikan dizileriyle yarışıyoruz” diye övündüler. O denli ki bu ülkelere bir gezisinde Cumhurbaşkanı, Türk dizilerinin İspanyolcaya çevrilmesi ‘müjdesi”ni dahi verdi.

Ne var ki gençliğin, çocukların psikolojik gelişimlerini bozan, şiddeti, marjinal çarpık ilişkilerle âile mahremiyetini tahrip eden yayınlarla kalınmadı; “medya-sosyal medya zehirlenmesi”yle toplumun ahlâken çökertilmesine devam edildi.

Bu arada çoğu “yandaş kanallar” için vatandaşların on binlerce şikâyetine rağmen bunları birkaç uyarı ve hafif para cezasıyla geçiştiren RTÜK’ün bağlı olduğu Bakan, “İnsan çocuklarıyla seyredecek dizi bulamıyor, çocuğunu uyutuyor veya başka bir odaya kaçmak zorunda kalıyor. Sırf alkollü içki üzerine kurulu diziler var” diye illetli ortamdan hayıflanmakla yetindi.

Özetle iktidarın yanlışlarını ikaz eden televizyonlar yargısız infazla karartılırken, ahlâk dışılığı, şiddeti, kötü alışkanlıkları özendiren yıkıcılığa hiçbir tedbir alınmadı.

KÖKLÜ TEDBİR ŞART

Başta Meclis ve Emniyet olmak üzere, resmî ve özel kuruluşların raporlarındaki “imdat!” çığlıklarıyla açığa çıkan ahlâkî aşınmaya ve kültürel yozlaşmaya karşı köklü ve ciddî tedbirler alınmazken, âile ile ilgili kurumlar seyredip ara sıra cılız “uyarılar”la kaldı.

Ve baş döndürücü yerli ve yabancı dizi furyasında ekranlarda şiddet ve müstehcenliği özendiren yayınlar toplumu tehdit etti, ediyor. Popüler kültür perdesinde, televizyonlarda televole kültürü enjektesi dalga dalga toplumu saran tahribata dönüştü. Çocukları - gençlerin uyuşturucya, kumar ve sanal kumara, içki ve kötü madde, ahlâkî erozyon bataklığına sürüklenmesine seyirci kalındı.

Medya kanallarında akan müstehcenlik, şiddet, gayr-ı ahlâkilikle toplumu içten içe çökerten tâun ve vebâ gün geçtikçe yaygınlaşırken; sürekli sefâhet telkiniyle, dizboyu müstehcenliğin teşhiriyle cemiyet zehirleniyor, âile değerleri zedeleniyor, âileler, hayatlar sönüyor. Nikâhsız beraberliklerin, aileyi bozucu sıradışı yaşantıların özendirilmesiyle muhafazakâr âilelerde bile boşanmaların yüzde 40 artması bunun sonucu.

Bunun içindir ki bu vahim vartada, ahlâkî dezenformasyonu, kültürel yozlaşmayı enjekteyle sosyal patlama raddesine gelen mânevî bunalıma karşı köklü tedbirlerin alınması gerekiyor.

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