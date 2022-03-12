“Akaryakıt fiyatları Avrupa’da rekor kırıyor”muş!

Türkiye, hiçbir ekonomik krizde rastlanmayan tarzda bir hafta boyunca akaryakıta her gün yapılan fahiş zam sağanağı fecaatinden geçti.

Mâlum daha evvel de Cumhurbaşkanı, “Avrupa’da, Almanya’da, Fransa’da kuyruklar var, yiyecek bulamıyorlar. Amerika’nın halini görüyorsunuz, benzin yok, Türkiye’de böyle bir sorun yok” demişti.

Ne var ki son bir yıl içinde mazotun litresinin 23 lirayı geçmesine karşı da “iktidar cephesi”nce âdeta üç maymunlar oynanıyor.

Ancak daha önce bir yılda yapılan fahiş zamların bir haftada dayatılmasından tek kelime söz edilmiyor. Tam bir çifte standartlıkla, öngörüsüz ve tutarsız ekonomi politikalarıyla, dolar-döviz kurunun birkaç ayda iki katı artan artışıyla, ağır vergilerle akaryakıt fiyatlarının kısa sürede üç kattan fazla yükselip zirve yapması “teğet” geçiliyor.

Çarpıcı olan, akaryakıta gelen zamlarla artan mâliyetlerden dolayı “millet ittifakı”na, muhalefete mensup belediyelerin toplu taşıma ücretlerine yapmak zorunda kaldıkları cüz’î zamların abartılması; “yandaş medya”da âdeta “akaryakıt zammı”nın olmadığı sahte algısının oluşturulmasına yeltenilmesi.

“Ey faiz lobisi!” kazanıyor!

“Tek kişilik ucûbe yönetim”de âlây-ı vâlâ ile geçilen “dolar/döviz korumalı TL mevduatı” modelinde piyasa faizleri kat kat arttığı belirtiliyor.

Buna göre, bankalar, Merkez Bankası’ndan yüzde 14’ten aldıkları parayı, yüzde 24’ten yine devlete satıyor. Hazine daha fazla faiz öderken, borçlu vatandaştan yıllık 19,2 faiz alınıyor.

Ayrıca ihtiyaç kredisi faizi yüzde 23’ten yüzde 29’a, taşıt kredisi yüzde 21’den 26’ya, konut finansmanı faizi yüzde 19’dan yüzde 36’ya çıkmış. Yani enflasyon gibi faizler de katlanmış.

Bu yüzden ekonomistler, çalışanların, esnafın, çiftçinin, memurun, işçinin, emeklinin sürekli yükselen enflasyon karşısında geliri düşerken, ardı arkası dayatılan fahiş zamların yanısıra 7 liradan 14 liraya çıkan doların/dövizle ithal edilen akaryakıta her gün gelen zamlarla faizcilerin kazandığını, milyarlara milyarları eklediğini belirtiyorlar.

Özetle, “faizler güya düşüşte ama piyasa faizleri artıyor ve en büyük kârı ve vurgunu siyasi iktidarın ‘faizciler’ dediği bankalar ve ‘faiz lobisi” vuruyor” değerlendirmesini yapıyorlar.

“Bunca rezilliğe rağmen…”

Fahiş akaryakıt zamları ayıbının üstünü örtemeyen “iktidar cephesi”, ayçiçeği yağının ithalatında düşüş endişesiyle meydana gelen kuyruklara da ilginç tepkiler veriyor.

Daha önce sebze - meyvedeki pahalılığa karşı kurulan tanzim satış çadırları önündeki kuyruklara tepki gösteren Cumhurbaşkanı’nın “Bizim kuyruklarımız yokluk kuyruğu değil, varlık kuyrukları” tanımına benzer tuhaflıkların ardı arkası kesilmiyor. “Ekonominin sorumlusu benim ben!” diyen, enflasyonun katlanmasından, soğan-patates üreticisini, zincir marketleri “suçlu” ilân eden Cumhurbaşkanı, yağ kuyruklarına dair “son günlerde bir yağ meselesini çıkardılar” diye yakınıyor. Yine esnafı ve marketleri “stokçuluk”la suçluyor.

Bu açıdan, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından iktidarı gerekli adımları atmadığı eleştirisi dikkat çekici.

“Zincir marketlerle ilgili bu kaçıncı fahiş fiyat, stok tartışması? Vatandaşın ne kusuru var? Neyi, niye boykot etsin? Önce biz üzerimize düşeni yapalım sonra vatandaştan destek isteyelim. Bunca rezilliğe rağmen kalıcı çözüm üretemiyorsak, bunun siyasi faturası ağır olur” tesbiti gerçeğin ikrarı oluyor.

“Yol göründü…”

“İktidara gelmeden önce mücadele edeceğinizi söylediğiniz ama âdeta kurumsallaşsın diye uğraştığınız yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluk biter ve elbette gidersiniz, gideceksiniz! Yol göründü, sizi üç hayırla uğurluyoruz!”

Gültekin Uysal, DP Genel Başkanı