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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Aklıselimle yerelde ittifak

Cevher İLHAN
15 Ağustos 2023, Salı
Türkiye, olağanüstü bir süreçten geçerken muhalefet partilerinin iç tartışmalara kapanıp ülkenin gerçek gündemini ıskalaması şüphesiz iktidarın işine geliyor.

Bu durum, ağır vergi ve fahiş zamlarla azan pahalılık başta olmak üzere yığılı problemler altında ezilen vatandaşların tepkisini çekiyor; “biz neyi yaşıyoruz, bunlar neden bahsediyor!” diye.

Bu fırsatla “iktidar cephesi”, muhalefet partilerini iç tartışmamlara boğma, algı operasyonlarıyla topyekûn “kaybetme psikolojisi”ne sokma, seçmeni ümisizliğe sevkle sandığa gidemeyecek hale getirme oyununu oynuyor. Demokratik muhalefeti demoralize edip dağıtacak her türlü taktik uygulanıyor.

YELTENMELER BOŞA ÇIKIYOR

Ne var ki zaman içinde “millet ittifakı” ve muhalefet partilerinin milletin yeniden demokratik siyasetle bir araya gelip gücünü birleştirme talebine yönelmeleri, bu oyunun da bozulacağının işâretlerini veriyor.

Onca “yuvaya dön” çağrılarının ve -1 Ağustos’ta- MHP’nin “Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerimi sunarak İyi Parti’ye yeni çağrısını iletiyor, ‘çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” mesajının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı’nın ekonomideki son kararların millette yılgınlık ve pişmanlık oluşturduğunu nazara verip “kendilerince ‘milletin hayrına’ gibi ifadelerle süsledikleri çağrı ile yanlarına bekliyorlar” diyerek “İşin aslı kazanamayacaklarını artık görüyorlar. Bu nedenle daveti yapıyorlar, ‘komşu olalım’ gibi söylem değişikliğine gidiyorlar” cevabıyla “Türk milletinin aleyhine kararlara ortaklık eden bir partiyle işbirliği mümkün değildir” resti yeltenmelerin akıbetini ortaya koyuyor.

ORTAK ADAYLAR ÜZERİNDE GÜÇBİRLİĞİ

Aslında öteden beri MHP’den iletilen bu tür çağrılara, İyi Parti’den “işbirliği için AKP-MHP işbirliğinin sona ermesi gerekir” şartının ileri sürülmesi sonucu özetliyor.

Neticede, İyi Parti’yi bayramlarda bile ziyaret etmeyen, hâlâ “ip” diye tahkir eden MHP’nin yeniden “Genel Başkanımızın siyasi işbirliği çağrısını peşinen ve kalibresi çok düşük bir siyasi üslûpla reddettiler” karalaması, halka karşı “biz çağrımızı yaptık, ama gelmediler” söylemiyle “İyi parti’yi itibarsızlaştırma” amacı taşıyan basit bir siyasi manevra olduğunu bir defa daha ele veriyor.

Ve her ne kadar başta İyi Parti olmak üzere muhalefet partilerinden yerel seçimlere müstakil olarak kendi logolarıyla gireceklerini dile getirseler de “il-il, ilçe-ilçe, belde-belde analizlerle gereken işbirliğinin yapılacağı, diğer partilerle ortak adaylar üzerinde güçbirliği”nin vurgulanması, aklıselim istikametinde demokratik ittifaklara doğru yönelineceği vakıası gittikçe kuvvetleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun demokrasi için işbirliği çağrılarını tazelemesi ve SP-GP ittifakının bu noktada verdiği olumlu mesajlar da aynı manaya işaret ediyor.

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