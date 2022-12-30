AKP’nin “Suriye saplantısı”nın itirafı

“Şam’la diyalog” çağrısı yapanları “Esed’çilik”le suçlayıp şiddetle tepki veren ve her fırsatta “bir gece ansızın gelebiliriz” nakaratını tekrarlayan Cumhurbaşkanı, on bir yıldır inadına dayattığı, iflas eden “Suriye politikası”ndan çarketme sinyalleri çaktı.

Her fırsatta “Esad ile görüşme olabilir, siyasette dargınlık olmaz, adımlarımızı atarız” demeye başladı.

O denli ki daha evvel “zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için Suriye’ye girdik, başka bir şey için değil” sözünü sarf eden Cumhurbaşkanı, “Esad’ı, Şam yönetimini devirmeyi asla düşünmedik” diye konuştu. Bunun üzerine o güne kadar “Suriye yönetimi ile asla bir araya gelinmeyeceği” mavalını okuyan “havuz medyasının yandaş yorumcuları” da Cumhurbaşkanı’nın “siyasette küslük olmaz” ifadesini kullanarak çark ettiler.

“ŞAM’IN ŞARTLARI” MASADA…

Ancak Esad’ın “seçim öncesi Erdoğan’ın elini güçlendirmemek adına görüşmeyeceği”ni bildirip, başta “Türk askerinin Suriye’nin kuzeyinde askeri operasyonlarla kontrolüne aldığı ülke topraklarını terk etmesi ve bölgede ecnebilerin taşeronu radikal terör örgütlerine verdiği desteği çekmesi” olmak üzere “Şam’ın ileri sürdüğü şartlarda olumlu bir yaklaşım olmadığı sürece hiçbir görüşmenin olmayacağı”nı deklâre etmesi üzerine Ankara’dakiler yeniden iç kamuoyuna propaganda amaçlı “kara harekâtı”ndan dem vurmaya başladılar.

Başta “Astana mutâbakatı”yla Suriye’nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü, meşru muhalefetle Şam yönetimini bir araya getirmekle barış ve istikrara zemin hazırlanmasını esas alan İran ve Rusya başta olmak üzere birçok mahfil askeri operasyonları sonlandırma ve Suriye’den çekilme ikazında bulundular.

Bu arada Şam yönetiminin en güçlü destekçisi konumundaki Rusya “Ankara’nın bölgeye askeri operasyonunun Suriye’nin kuzeyinde durumu istikrarsızlaştıracağı”na dikkat çekerek “her türlü girişimden kaçınmaya” çağırdı. Putin, “Irak ve Suriye’de itidalli olma” çağrısı yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Türkiye’nin Suriye’ye ve Irak’ın kuzeyine askeri harekâtlara son vermesi ve uluslararası hukuka saygı göstermesi” uyarısında bulundu.

“Astana anlaşması” ortaklarından ve uluslararası mahfillerden “Suriye’ye müdahale” olurunun alınamaması üzerine Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun arabuluculuğunda Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve Suriye istihbarat şefi ile bir araya geldiler.

“SURİYE POLİTİKASI”NIN İFLASI

Gelinen safhada daha önce “şartları”nı ileri sürüp görüşme tekliğini reddeden Esad’ı “şartlarının yerine getirileceği” taahhüdüyle Putin’in ikna ettiği belirtiliyor. Kremlin sözcüsü Peskov’un, Rusya’nın Esad-Erdoğan görüşmesine ev sahipliği yapabileceğini bildirmesi de bu anlama geliyor.

Ve Moskova’daki ilk resmi görüşmede “Türkiye’nin Suriye topraklarından çıkması, ülkedeki terör örgütleriyle ortak mücadele ve mülteci sorunu”nun ele alındığı belirtiliyor.

Bu durumda, iki milyon insanın katledildiği, yüz binlercesinin yaralandığı, beş buçuk milyonu Türkiye’de olmak üzere nüfusun üçte birini bulan on milyon sivilin ülkesini terkle sığınmacı durumuna düştüğü, ülkenin tahrip edilerek kaynaklarının talan edildiği Suriye’yi de etnik ve mezhebî ayırımlarla tefrikaya sürükleme projesine alet olunmasının ağır vebâlini kim yüklenecek?

Gelinen nokta ‘Suriye politikası”nın iflasının açıkça ilânı.

Bunun içindir ki bütün ikazlara rağmen Suriye’de çatışmaların tarafı olan siyasi iktidarın, başta Türkiye ve Suriye halkları olmak üzere bütün bölge halklarına ve dünyaya özür borcu var…