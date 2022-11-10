AKP ve ortağının HDP çarkı

AKP iktidarında İmralı’da müebbet hapse mahkûm Öcalan’la, Kandil ve Avrupa’daki elebaşılarıyla müzâkereler yürütüldü; terörist başının mektupları terörist kamplarına taşınıp kuryelik yapıldı, “mektubu” meydanlarda ve devlet televizyonunda okutuldu ve son olarak İstanbul seçimlerinde “AKP adayının desteklenmesi” çağrısı ve kardeşiyle röportajı TRT’de ve AA’da yayınlandı.

Demirtaş’ın “seni başkan seçtirmeyeceğiz!” çıkışı üzerine bizzat dönemin Başbakanı Erdoğan’ın “çözüm süreci masası”nı devirmesiyle başlayan vetirede ise Türkiye’nin üçüncü partisi “terör örgütünün siyasi kolu” olarak karalanıp dışlandı.

Ve “millet ittifakı”nın eksenini oluşturduğu “parlamenter sistem işbirliği”ndeki altı partinin Meclis’in demokratik işlevinin etkinleştirilmesi ve hukukun üstünlüğü ekseninde ortak hareketle “tek kişilik rejim”e karşı HDP’nin Cumhurbaşkanı seçiminde istişâreyle belirlenecek ortak adaya destek mesajları “iktidar cephesi”ni zora soktu.

İKTİDAR GÖRÜŞÜNCE “DOĞAL”, MUHALEFET GÖRÜŞÜNCE “TERÖRE DESTEK”!

“Türkiye partisi olduğu”nu ve “çözüm yerinin Meclis olduğunu” vurgulayan, yetkili kurullarınca en üst düzeyde “şiddete karşı çözümü siyasette aradığı”nı, “Türkiye’nin birliğini ve bütünlüğünü esas aldıkları”nı bildiren bu partiyi sürekli terör örgütü üzerinden kriminalize eden iktidar cephesi, onun üzerinden “millet ittifakı”na “zillet”, “gayr-ı milli”, “terör destekçisi”; “ “terörist”, “terörle işbirliği”, “hâin” isnadında bulundu.

Cumhurbaşkanı, “zillet ittifakı’nın amacı terör örgütlerinin uzantılarını belediye meclislerine taşımaktır” ithamında bulunup, “altılı masa’nın altında HDP’nin olduğu”nu iddia etti, “terör örgütleriyle iş tutmak”la suçlayıp bir yığın tahkiri sıraladı. Ortağı Bahçeli bununla da kalmadı, zehir zemberek “Görünürde altı parti bir masadadır, fakat masanın altı yılan, çıyan kaynamaktadır. Bu masa fitne masası, suç masası, kumar masası, cehalet masası, zillet masasıdır” gibi ağır tahrikler savurdu.

Ne var ki bütün kamuoyu araştırmalarında “altılı masa”nın Meclis ve cumhurbaşkanı seçimini açık ara ile kazanacağı, özellikle HDP’nin demokratik muhalefetin “ortak adayı”na desteğini deklâre etmesiyle bu farkın daha da açılacağı gerçeği karşısında sıkışan “iktidar cephesi”nden bu kez yine sırf siyasi hesaplarla “Meclis’teki partilerin birbiriyle görüşmesi son derece doğaldır” dönüşlü “HDP meşru bir partidir, görüşülebilir” çarkı siyasi savrulmayı bir defa daha deşifre etti.

HANİ “HDP İLE GÖRÜŞMEK, PKK İLE GÖRÜŞMEK”Tİ…

Aslında iktidardakilerin HDP ile görüşmelerini “normal ve doğal” olarak görüp muhalefetin görüşmesini “teröristlerle görüşme” olarak takbih etmeleri, Bediüzzaman’ın ifadesiyle “fikr-i siyasisine muvafık şeytanı melek, fikr-i siyasisine muhalif meleği şeytan yapan” inhisarcı “menfi siyaset” zihniyetinin son sakil ve derin çelişkili çarpıklığının tezâhürü oldu.

Bu partinin kapatılması gerektiğini söyleyip “HDP ile görüşmek PKK ile görüşmektir” saptırmasında bulunan, bu partinin demokratik desteğini “teröristlerle işbirliği” olarak lanse edip kamplaştırma ve kutuplaştırmadan beslenen siyasetin çirkin çehresi açığa çıktı.

Buna karşılık, eli rahatlayan “millet ittifakı” öteden beri “iktidar cephesi”nin HDP’yi kriminalize edip “düşmanlaştıran”, altı milyon oy almış Meclis’in üçüncü partisi ile demokratikleşme ve hukukun üstünlüğü için, parlamenter sistemi, yargı reformunu, temel hak ve hürriyetleri müzâkere ve işbirliğinden çekinmemeli…

Mâkul ve olması gereken bu…