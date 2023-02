Alây-ı vâlâ ile övülen vahamet!

TESBİT

AKP iktidarında sekiz adet çıkarılan ve toplam ve 7 milyondan fazla iskânsız ve ruhsatsız binaya “sağlam” ve “ruhsat” verildiği “imar affı”nın depremdeki yıkımda etkileri tartışması devam ediyor.

“Yandaş medya”da “hükümet düğmeye bastı imar barışı geliyor!” manşetleriyle övgüler dizilen, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’ın “50 yıllık soruna çözüm getiriyoruz!” dediği ve Cumhurbaşkanı’nın il il gezip partisinin meydan mitinglerinde “Ey Gaziantepliler, Ey Kahramanmaraşlılar, Ey Hataylılar sizlerin sorunlarınızı çözüyoruz!” diye müjdelediği 2018’deki son “imar barışı”nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum’un Meclis’te muhalefet milletvekillerinin sorduğu soruya “Türkiye genelinde toplam 7 milyon 85 bin 969 adet konut ve işyerine dair Yapı Kayıt Belgesi verilirken, bunların 5 milyon 848 bin 927’sininin konut olduğu”nu söylemesi vaziyeti ele veriyor.

Özetle, bizzat yöneticilerin duyurusuyla “bilgisayar üzerinden e-devlete yapılan müracaatlar”la yine “bilgisayar üzerinden” raporlanan binaların, hanelerin önemli bir kısmının “çürük” olması bile bile gözlerden kaçırılarak “sağlam” denilmiş.

Ancak uzmanların yakınmasıyla özellikle son “imar affı”nın en sakıncalı yönü, “yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların depreme dayanıklılığı hususunun yapı malikinin sorumluluğuna bırakılması. Bazı yerel yetkililerin açık ifadesiyle siyasi iktidarın vatandaşlara; “parasını ver, seni kaçak olmaktan çıkartayım, sisteme kaydedeyim lakin depremle ilgili güvenliğin sana ait, ben hiçbir sorumluluk almam” demesi. (DW Türkçe, ABC Gazetesi, 13.2.23)

En vahimi, sırf para ve rant hırsıyla yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, kayırma çarkıyla ülke çapında milyonlarca çürük bina “sağlam” diye gösterilirken, on üç buçuk milyon vatandaşın yaşadığı ve Türkiye’nin beşte birini bulan yıkıcı deprem bölgesinde “imar affı” ile para karşılı “sağlam” denilen on binlerce çürük binanın göz göre çöküşüne ortam oluşturulması.

Bundandır ki 18 Haziran seçimleri öncesi siyasi iktidar “dokuzuncu imar affı”nı Meclis’e sundu ve şayet deprem olmasaydı yine iktidardakiler tarafından “müjdeler”le, âlây-ı vâlâ ile övülecekti…

GARABET

“Vatandaşların sorunları çözülmüş!”

Çarpıklık, iktidardakilerin en üst seviyede “imar affı” müjdeleri ve methiyeleriyle kalmıyor; bir başka garabet, “havuz medyası”na ve devlet kanallarına verilen reklamlardaki çarpıcı görüntüler ve sözler ifşa oluyor.

Bir reklam filminde “imar affı”nı övgülerle tanıtan sanatçı ile vatandaşlar arasında şu diyaloglar geçiyor: Önce sanatçının “Ninelerim, teyzeleri, kardeşlerim, devletten size müjde! ‘imar barışı’ geldi!” ifadesine karşısındakiler “Aâââ…” diye sevinç çığlıklarını atıyor ve ardından bir vatandaşın “Neden bu ‘imar barışı?” sorusuna “Devletten vatandaşa uzatılan şefkat eli… Gevlet vatandaşıyla helâlleşiyor” cevabına vatandaşların sevinçten ağızlarının kulaklarına geliyor.

Bunun üzerine bir vatandaşın “Ah, ah! Zamanında açıkta kalmamak için bilip bilmeden iki göz ev yaptık ama ‘ha yıkıldı, ha yıkılacak’ korkusuyla yaşadık, devlet bizimle de helâlleşiyor mu” soruna “Devlet vatandaşın sorununu çözmek için var. Üstelik artık evinize elektrik, su, doğalgaz bağlanabilecek” demesine bir vatandaşın “Ayyy…” diye sevinmesi.

Ancak en garabetlisi, bir diğer vatandaşın, “Aldığım evin tapusu arsa tapusu, bizim konutları tapusu da verilecek mi?” sorusuna sanatçının “Bittabi, bütün komşular aranızda anlaşınca arsa tapuları da tek tek konut tapularına dönüşecek” ifadesine kalabalıktan yine “Ââââ…” sevinç çığlıklarının yükselmesi.

Hiçbir denetim ve inceleme yapılmadan “internetten başvuru”yla “internet üzerinde “yapı kayıt belgesi” verilen on binlerce binanın, yüz binlerce hanenin yıkılmasıyla, enkaz altında kalan on binlerce vatandaşın can vermesiyle, yüz binlercesinin yaralanmasıyla “sorunları çözülmüş” oluyor!

Ve mine’l garâib…

SÖZÜN ÖZÜ

“Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi…”

“Evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse, şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım: Eyyühe’r-ruûs ve’r-ruesâ! Tekâsülî olan tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz…”

Bediüzzaman, (Münâzarât, 230)