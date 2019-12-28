“Aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır”

Tam da gerçek enflasyonun açıklanan resmî enflasyondan fazla çıktığı, son bir yılda gıdaya yüzde 54 zammın geldiği, işsizler ordusunun dokuz milyonu bulduğu, genç işsizlerin oranının yüzde 27.4’e vardığı ağır ekonomik krizde;

Yeni yılda harç, ceza, konut, konaklama, dijital hizmet ve gelir vergisine yüzde 22 ile yüzde 40 artışa ek olarak yeni vergilerin yürürlüğe girdiği, benzin ve motorine peşpeşe zamların dayatıldığı;

Anketlerde iktidar partisinden kopan partilerin AKP’den oy devşireceğinin ortaya çıktığı; “Şehir Üniversitesi” tartışmasıyla eski başbakanlarla hısımlarının mal varlıklarının açıklanmasının istenildiği;

Yürütmenin yanı sıra yasama ve yargının tek elde toplandığı “tek kişilik” partili “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi”yle millet irâdesinin temsilcisi Meclis’in devre dışı kaldığı, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığının berhava edildiği vartada alâyıvâlâ ile “çıkarılıyor, çıkarıldı” diye propaganda edilen “yargı reformu”nda ciddî düzenlemelerin yapılmadığı…

ÇÖKÜŞ VE TÜKENİŞ PERDELENİYOR...

Keza Amerikan Kongresi’nin “başta Cumhurbaşkanı ve âilesiyle bazı bakanların Amerika’daki mal varlığının araştırılması” şantajına karşı son Amerika ziyaretinin ardından Ankara’dakilerin “Cumhurbaşkanı ile samimî ilişkileri ve dostluğu”yla “iyi niyetli” dedikleri Trump’un “imzalamayacağı”, en azından “öteleyeceği” beklentilerine karşı âcilen “yaptırımlar”ı imzaladığı,

Yine Cumhurbaşkanı ile Millî Savunma Bakanı’nın, ABD’nin ağır silâhlarla silâhlandırmasıyla palazlanan, Suriye’nin kuzeyinde Fırat’ın doğusunda ülkenin yüzde otuzunu ülkeden koparan PYD/YPG örgütü militanlarının hâlâ bölgeyi terk etmeyip silâhlarını bırakmadıklarından, “mutâbakatlar”a rağmen bölgenin teröristlerden ve silâhlardan temizlenmediğinden yakındıkları;

Fırat’ın batısındaki İdlib bölgesinde verilen vaadlere rağmen başta El Kaide’den kopma ve bağlantılı onlarca örgütün kol gezip rejim güçleriyle ve birbirleriyle çatıştıkları; Türkiye’nin gözlem noktalarının tehdide mâruz kaldığı; neticede Barış Pınarı Harekâtının bölgeye barış getirmediğinin su yüzüne çıktığı süreçte, ekonomideki çöküş ve siyasetteki tükeniş perdelenmeye çalışılıyor.

Ne var ki 1990’larda hizmete sokulan üniversitelerin, havaalanlarının, 31 Mart ve tekrarlanan 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Cumhurbaşkanı’nın meydanlarda “ben açtım” dediği, hatta “buzdolabının AKP iktidarında Türkiye’ye geldiği” iddiasında açığa çıkan “çarpıtmalar” millet nezdinde artık kâr etmiyor.

Kısacası, eğitimden sağlığa, tarımdan ulaşıma gittikçe problemlerin daha da ağırlaşmasına karşı Türkiye’nin gündemi manipüle ediliyor. Her haliyle iflâs eden “tek kişilik sistem”de “korku siyaseti”yle ekonomideki çöküş ve siyasetteki tükeniş perdeleniyor.

“BİR DANE-İ HAKİKAT BİR HARMAN YALANI YAKAR!”

Bunun içindir ki, akıbetsiz Suriye politikasının fiyaskosuna, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin dışlanmasına karşı, gerçek gündemin tartışılmaması maksadıyla apar topar Libya’ya “asker gönderme tezkeresi” ortaya atılıyor. İlâveten 2011’de “çılgın proje” olarak ortaya atılan “Kanal İstanbul” ısıtılıp yeniden ülkenin gündemine sokuluyor.

Ayyuka çıkan rüşvet, yolsuzluk, irtikap, kayırmaların üstünü örtme taktiğiyle hiç ilgisi olmadığı halde iktidar partisince sürekli siyasî rakiplerine ithamlarda bulunularak kamuoyu yanıltılıyor.

Halkın uyanıp tepki göstermemesi hesâbına Türkiye’nin yakıcı problemleri saptırılıyor. Sosyal çürüme, ahlâkî dejenerasyon, gerçek gündem sun’î tartışmalara boğduruluyor.

Ama nâfile; zira safsatayla, bilerek yanıltıcı hatalı ve yanlış çarpıtmalardan terekküp eden mugâlatalarla, yalan - dolanı süslenip doğru gösterme, kurnazca lâflarla aldatarak üste çıkma, lâf cambazlığıyla doğruları örtme, hakikati saptırma olan cerbezeler/ demagojiler artık sırıtıyor.

Hülâsa, “bir dâne-i hakikat bir harman yalanı yakar” tesbitinde bulunan Bedüzzaman’ın müjdesiyle “Millet uyanmış; mugalâta (yanıltıcı çarpıtmalarla) ve cerbeze ile iğfal olunsa da devam etmeyecektir. Feverân eden efkâr-ı umumiye ile o aldatmalar ve mugalâtalar dağılacaktır. Ve hakikat meydana çıkacaktır inşaallah!” (Divân-ı Harb-i Örfî, 51)