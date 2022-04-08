Algı operasyonları artık kâr etmiyor

Ekonomideki çöküşte sürekli şoklarla devam eden fahiş zam ve kat kat artan enflasyon furyasında hâlâ medyatik manipülasyonlarla ülkenin gerçek gündeminin saptırılmasına canhıraş çalışılıyor.

Siyasi iktidar “seçim kanunları”yla oynayarak apar topar bir dizi komplo ve kumpası dayatırken TÜİK’in açıkladığı resmi verilere göre tüketici enflasyonun yüzde 61.14, üretici enflasyonunun 114.97; akademisyenlerin ve ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre yüzde 142.63 olarak gerçekleştiği vartada hâlâ herşey tozpembe gösterilmeye yelteniliyor.

O denli ki “iktidara iliştirilmiş medya”da hâlâ her defasında bir liradan fazla zamlanan akaryakıt için satış pompaları önünde oluşan kuyrukların “ucuzluk kuyruğu” olarak propaganda edilmesi çarpıklığına tevessül ediliyor.

“SPEKÜLATİF” VE “MUHALEFETİN YAYGARASI”YMIŞ!

En son elektrikten akaryakıta, internetten doğalgaza, etten şekere, tarım girdilerinden gıdaya yüzde 150’leri aşan zamları “spekülatif” ve “muhalefetin yaygarası” olarak eleştiren Cumhurbaşkanı, partili milletvekilleriyle buluşmasında “milletimiz markette, pazarda, mağazada alışık olmadığımız derecede yüksek fiyatlarla karşılaşmaktadır” çıkışıyla “yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları”nı kabul etmiş. Ancak soğan-patates üreticileriyle zincir marketleri ve esnafı “günah keçisi” ilân etmesine benzer yine “dolayısıyla küresel düzeyde gelişmeler”e ve “gözünü para hırsı bürümüş fırsatçılar”a ihale ediyor. Ve “yandaş medya yorumcuları” da yüksünmeden bu minvalde ahkâm kesiyorlar.

Ancak en çarpıcısı, “elbette yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değildir” diye tamamen yanlış, tutarsız ve ufuksuz “ekonomi politikaları”nın sonucu olan pahalılığı başkalarına havale etmesi. Daha evvel “Amerika’da enflasyon felâket, Avrupa’da da aynı, gıda maddeleri yok!” derken, bir defa daha “elbette Avrupa ülkelerinin çoğu bizden daha vahim tablolarla karşı karşıyadır” cümlesiyle vahim çarpıtmalarda bulunması.

Oysa gerçek enflasyonun özellikle gıda ürünlerinde yüzde 200’lere vardığı Türkiye’de resmi rakamlarla yüzde 61’i bulan enflasyon Avrupa ülkelerinde yüzde 5’i geçmiyor.

TÜİK’in “tâlimatlı” verileriyle gıda enflasyonu yüzde 70’lere ulaşırken Amerika’da yüzde 7, Almanya’da yüzde 5.3; Avrupa ortalamasında yüzde 4.7’de kalıyor. Savaş halindeki Rusya’da bile enflasyon yüzde 9, işgal altındaki Ukrayna’da yüzde 10 civarında.

MEDYATİK SAPTIRMALAR İŞE YARAMIYOR

Ayrıca birkaç ay önce 7 lira olan Doların 15 liraya dayanmasında olduğu gibi sadece bir ayda yüzde 32 zamlanan ve birkaç ay önce litresi 7 lira olan mazot ve benzin 20-21 liraya çıkmış. Türkiye, iğneden ipliğe her şeye zam üstüne zamla OECD ülkeleri arasında en pahalı ülke olmada gittikçe arayı açıyor.

Keza Türkiye’yi dünyanın 16. büyük ekonomisi olarak devralan “tek kişilik hükûmet”, ekonomiyi 21., 22., sıraya düşürmekle G-20’den düşürüyor. 16 Nisan 2017’de yapılan “tek kişilik yönetim” referandumu öncesinde AKP iktidarının on beşinci yılında “Bu kardeşinize yetkiyi verin bakın nasıl uğraşılıyor faizle, şunla bunla...” diyerek “ekonominin uçacağı” taahhüdünün ardından gelinen yer burası.

Kısacası, ayyuka çıkan ekonomideki başarısızlığa artık uyduruk algı operasyonları, medyatik saptırmalar da kâr etmiyor…