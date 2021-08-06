Algı operasyonları ateşi söndüremiyor

“Tek kişilik yönetim”in on gündür süren yangınları söndürememe beceriksizliğinin üstünü örtmek hesâbına ağır ithamlarla muhalefeti suçlayan siyasi iktidar, açıkça ortaya çıkan başarısızlık karşısında çelişkili çarpıtma ve yanıltmalarla algı operasyonuna başvuruyor.

Gerçek şu ki AKP iktidarında son “ormanlık vasfını kaybetmezse de ormanlıkların Cumhurbaşkanı’nın kararıyla yapılaşmaya açılması” emrivakisinde gibi “turizm”, “rant” ve “inşaat” uğruna ormanlık alanların amaç dışında kullanılması için ilgili 27 kez yasa değiştirilmiş.

Ormanlık vasfını Anayasanın “ormanların korunması ve geliştirilmesi”ne dair 169. maddesindeki açık hükmüne rağmen, Orman Bakanı’nın ormanlardan gelen yangınları belediyelere yüklemesi garabetinde olduğu gibi -Cumhurbaşkanı’nın sanki yangınlar şehirden ormanlara sıçramış gibi “orman yangınlarında sorumluluk büyükşehir belediyelerde” çıkışında bulunuyor.

“İktidara ilişik medya”nın THK’nin elindeki on dokuz yangın söndürme uçağının bakıma alınarak devreye sokulamaması tepkilerine “orman yangınlarında helikopterler daha uygun” ifadesinin ardından Rusya’dan İspanya’ya yurtdışından ihaleyle aynı vasıfta uçak kiraladıklarıyla övünmesinde olduğu gibi garabetli tenâkuzların ardı arkası kesilmiyor.

BAŞARISIZLIĞIN ÜSTÜ ÖRTELEMİYOR!

Bakan’ın öncelikle yanan ormanlardan sorumlusu değil de “çok şükür otelleri kurtardık” cümlesiyle otelleri sayması da bu garabetlerden biri olurken; bir yandan “milli birlik ve beraberlik”ten dem vurulurken, sırf muhalefete mensup oldukları için seçilmiş belediye başkanlarının “kriz ve koordinasyon toplantıları”na alınmamalarında görüldüğü gibi.

Bir taraftan başarısızlığa karşı her fırsatta kendilerinin pek inanmadığı ve hâlen hiçbir mesnedini bulamadıkları “sabotaj”dan dem vururken, diğer yandan “bölgede 47 dereceye ulaşan ve en ufak bir kırığın, bir şişe parçasının derhal tutuşmasına sebebiyet vereceği” söyleminde olduğu gibi…

Ya da iktidardakilerin en üst düzeyde, günlerdir yöredeki belediye başkanlarının feryad ve çağrılarına rağmen yangının göz göre termik santralin duvarına ulaşmasına karşı, hâlâ “bütün dünyada orman yangınlarının olduğu”nu emsal göstermeleri gibi.

Keza 2019’da “Türkiye’nin elinde orman yangınlarıyla mücadele edecek bir uçak filosunun bulunmadığı”nı bildiren Bakan’ın “THK’nin elinde altı uçak olduğu ve bunların üçünün faal olduğu” ikrarını Cumhurbaşkanı’nın “THY’nin elinde uçak-muçak yok!” ifadesiyle nakzında açığa çıktığı gibi.

Vaziyet şu ki sözü edilen ülkelerin en az onlarca geliştirilmiş yangın söndürme uçağı bulunurken Türkiye’nin tek bir yangın söndürme uçağının olmadığı, The Guardian’ın ifşaatıyla bütün dünyanın mâlumu. Oysa Türkiye gibi yoğun orman yangınlarının olduğu on milyon nüfuslu Yunanistan yirmi yangın uçağı ile bölgenin en geniş yangın söndürme uçak filolarından birine sahip.

“BİR DANE-İ HAKİKAT BİR BATMAN YALANI YAKIYOR”

Kısacası, devletin elindeki uçakların hangarlara çekilmeyip zamanında gerekli bakım ve onarımlarının yapılması halinde yangınların çoktan söndürüleceği ve fecaatin bu denli vahim boyutlara ulaşmayacağı herkesçe kabul edilirken, Saray’dan “tâlimat” alınmadığından bu uçakların ısrarla ve inadına dışlanıp kullanılmamasının bedeli çok ağır olmuş.

Yapılan tesbitlere göre -daha önceki gün itibarıyla- 81 bin 398 futbol sahasına tekâbul eden, Türkiye’nin toplam orman varlığının yirmide birini, Güney-Batı ormanlarının 5’te birini bulan 5 bin 147 hektarlık orman yanmış. Durum dehşet verici…

Bundandır ki, Kuzey Kore’de sel felâketinin dünyaya duyurulmamasına benzer “devleti zayıf gösterir” diye “RTÜK sopası”yla televizyonlara tepeden sansürle “tehditler” savruluyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı aracılığıyla medyaya âdeta parmak sallanıyor!

Bir defa daha görüldü ki “devletin itibarı”, milyarlarca doları bulan -her biri birkaç yangın söndürme uçağı pahasına gelen- bir düzineden fazla lüks uçaklarda değil, ülke yanarken o yangını söndürecek uçağının olmamasında.

Ne var ki vahamet ortada. Yeteri kadar yangın söndürme aracının devre sokulmadığı ve özellikle havadan müdahalede tam bir fiyaskoya düşüldüğü o denli bâriz ki artık algı operasyonları ve manipülasyonlar da kâr etmiyor. Göğe yükselen alevler, yanıltmaları ve manipülasyonları yakıyor.

Özetle, algı operasyonları ateşi söndüremiyor. Bediüzzaman’ın beyânıyla “bir dane-i hakikat bir batman yalanı yakıyor.” Yalan, yanıltma ve algı operasyonları, kâğıttan kuleler gibi yıkılıp yok oluyor.

İktidardakilerin tehevvür, telâş ve panikle sağı - solu suçlamaları, ağır tahkirlerle felâketi “siyasileştirmeleri” bundan…