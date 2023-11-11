VAZİYET

Öncelikle Cumhurbaşkanı’nın “Amerika’nın, PKK’nın Suriye’deki uzantılarıyla yürüttüğü faaliyetler, Türkiye’nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetindedir. ABD’nin İsrail’de ne işi var?” sorularına karşı iktidardakilere bir dizi soru soruluyor.

Özellikle Amerika, uçak gemisini İsrail’e göndermesi üzerine “Amerika’nın uçak gemisinin İsrail’de ne işi var? Gemideki botlarıyla, uçaklarıyla ne yapacak? Suriye’de 23 Amerikan üssünün ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? Bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor, Suriye’yi, Ortadoğu’yu kan gölüne dönüştürüyor” çıkışı üzerine birçok yorum yapıldı, yapılıyor.

Evvela ABD’nin hâlen kullandığı “Adana-İncirlik Üssü ile İstanbul-Lüleburgaz, Malatya-Erhaç, Sinop-Samsun, Ordu-Perşembe, Rize-Pazar, Erzurum-Kargapazarı, Diyarbakır-Pirinçlik, Sivas-Şarkışla, Ankara-Elmadağ ve Mürted, Eskişehir, İzmit-Karamürsel, Balıkesir ve Malatya Kürecik’te olmak onlarca ABD askeri üs veya karargâhının, füzelerinin, nükleer saldırı izleme, iletişim, istihbarat ve erken uyarı merkezleriyle nükleer silah depolarının Türkiye’de ne işi var?” sorularına cevap bekleniyor.

Ve buna “Mersin Limanının bazı birimlerinin ABD’nin kullanımına açılması” ile “Türkiye’nin yanıbaşında YPG/PYD kamplarında Amerikalı generallerinin, İzmir-Çiğli ABD Hava İstasyonu, Ankara ABD Savunma İşbirliği Ofisi ile Eğitim Merkezi’nin ne işi var?” soruları ekleniyor.

Bu bakımdan, “Amerika’nın Türkiye’de ne işi var?” sorusunun cevabının verilmesi gerekiyor.

TESBİT

Çarpıcı olan, bu sorulardan bir tekine doğru dürüst cevap ver(e)meyen iktidardakilerin sanki hiçbir şey olmamış gibi halka karşı hâlâ “ABD’nin İsrail’de ne işi var?” diye yakınmaları.

Bu konuda “Pekâla Sayın Erdoğan şimdi soruyorum size” diye mukabil soruları sıralayan başta AP Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz olmak üzere birçok mahfilden sorulan soruları cevapsız bırakmaları.

Gerçekten, “Tarihin en büyük askeri yığınağını yaparak Yunanistan’da askeri üsler kuran ABD’nin Dedeağaç’ta ve Ege adalarında namlularını Türkiye’ye yöneltmiş üslerinin ne işi var? Üsler kurarak ve bunları sürekli güçlendirerek ülkemizi ve KKTC’yi güneyden abluka altına alan İngiltere’nin Kıbrıs’ta ne işi var? Çeşitli bahanelerle Boğaz’da demirleyen Amerikan donanmasının İstanbul’da ne işi var?”

Böylece, İsrail’in 1967’de işgal ettiği Filistin topraklarından çekilip Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması irâdesi yerine, AKP iktidarında ve “tek kişilik hükûmet”te “Mavi Marmara davası”nda Gazze’ye giden Türk Bayraklı sivil yardım gemisine baskınla on vatandaşı katleden İsrailli asker ve yetkililerinin Türkiye ve uluslararası mahkemelerde yargılanması ortadan kaldırılırken, Cumhurbaşkanı’nın “İsrail’in savaş suçlularının takipçisi olacağız” vaadleri hep havada kalıyor.

KISACA

“Damadın Amerikalı generallerle ne işi vardı?”

Bir diğer çarpıklık, Dışişleri’yle diplomasinin dışlandığı süreçte Türkiye’den heyetlerin “müphem periyodik görüşmeler”de ABD’de ne işinin olduğu” sorusuna hiçbir açıklama getirilmemesi.

Cumhurbaşkanı’nın damadının, Doğu Akdeniz’de Türk donanması ile ortak tatbikat ve eğitim uçuşlarından sonra katliam yapan İsrail’i korumak için Gazze açıklarına giden Amerikan savaş gemisi USS Geraid R. Ford’u Antalya’da ziyaretine dair sorulara doğru dürüst hiçbir cevabın verilmemesi.

Sahi, Suriye hava sahasında Türk SİHA’ını düşürdüğünü” pervâsızca bildiren Amerikan uçak gemisinde Amerikalı amirallerle ne işi vardı? Neden fotoğraf çektirdiler?

Zira “ABD savaş uçaklarının iniş-kalkışlarını incelediği, hava gücüyle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu” tavzihi “damadın Amerikan gemisinde ne işi vardı?” sorusunu karşılamıyor.

Kısacası, Ankara’dakiler bir yandan İsrail’in ABD ve küresel işgalcilerin desteğiyle bombaladığı Gazze’nin de “İsrailleştirilmesi projesi”nde yer alırken, diğer yandan “Bay Amerika! Amerika nire, Akdeniz, İsrail, Filistin nire? Ne işin var senin orada?” diye savrulan ve “söz”de kalan “kuru kınamalar”ın hiçbir anlamı kalmıyor…

HAFTANIN SÖZÜ

“Ey İsrail!’ diye kükrer…”

“Yer altından çeliği ver, boru hatlarından petrolü ver, Manavgat’tan suyu ver, Kürecik’ten istihbaratı ver, Konya’da askerî eğitimi ver; sonra da ‘ey İsrail!’ diye kükrer.Alırsınız bir milyon Gazzeliyi olur biter; dünya liderliği böyle bir şey…”

Dr. Turhan Çömez, (İyi Parti Milletvekili)

SÖZÜN ÖZÜ

“Zulme rızâ zulümdür; taraftar olsa zâlim olur…”

Bediüzzaman, (Kastamonu Lâhikası, 160)