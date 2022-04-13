Anayasaya aykırı “seçim yasası” AYM’de

“Tek kişilik yönetim”in muhalefetle, hukukçularla, akademisyenlerle, sivil toplumla, kamuoyuyla, hiçbir istişâre yapılmadan kapalı kapılar arkasında kotarılıp apar topar millet irâdesinin temsilcisi Meclis’ten geçirdiği güdük “seçim yasası”, bir dizi antidemokratik hukuk dışılıkla muallel.

Aslında AKP’nin 3 Kasım 2002 seçimlerindeki gibi millet irâdesinin yüzde 48’ini -yarısına yakınını- Meclis dışında bıraktırmakla “temsilde adaleti” berhava ederek yüzde 34 oyla Meclis’in yüzde 65’ini doldurup tek başına iktidara geldiği kumpasla “seçim ittifakları”nı önemsizleştirmeye teşebbüsü Saray’dan gönderilen “teklif”in daha baştan antidemokratik amacını deşifre ediyor.

Keza “seçim yasası” perdesinde gece yarısı operasyonlarıyla dayatılan “yasa”nın önemli bir bölümünün öncelikle Anayasanın 67. maddesindeki “seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetimi ve denetimi altına yapılır” hükmüyle “seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir” esasına açıkça aykırı olduğu her haliyle sırıtıyor.

DEVLET İMKÂNLARI HOYRATÇA KULLANILACAK

Bunların başında altmış yılı aşkındır “tabii hâkimlik” ilkesine göre uygulanan il ve ilçe seçim kurullarıyla başkanlarının o seçim çevresindeki kıdemli hâkimlerden oluşması ve en kıdemli hâkimin kurul başkanı olması yerine, -sınavlarda yüksek puanı alan adaylar “teğet” geçilerek- AKP iktidarında beş yıl avukatlık yapmış ve çoğunluğu parti teşkilâtlarında il - ilçe başkanlığı ve yöneticiliğinde bulunmuş, aday olmuş “partililer”den atanmış birinci sınıf hâkimler arasından kura çekimi ile “belirlenmesi” geliyor.

Yine “yasa”da Anayasaya ve hukukun temel ilkelerine aykırı olarak “belirlenen” il-ilçe seçim kurulların üç ay içinde yeniden oluşturulması” emrivakisinin Anayasanın 67. maddesindeki “seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” kaydına açıkça aykırılığından âcilen yürütmesinin durdurulması gerekiyor.

Zira sandıkların açılmasına beş kala iktidar partisi oy rantı hesâbına milyonlarca “mühürsüz oyu” Anayasaya ve kanuna aykırı olarak “geçerli” saymasında ya da İstanbul seçimlerinde kullanılan dört oydan bir tek büyükşehir belediye başkanı seçiminin tekrarlatmasında olduğu gibi yürütmenin yanısıra yasamanın güdümüne sokulduğu ve yargının bağlanıp “siyasetin sopası” haline getirildiği “tek kişilik ucûbe otoriter rejim” ağır baskısındaki Yüksek Seçim Kurulu’nun yine haksızlıklara ve hukuksuzluklara sürükleneceğinden ciddi endişe ediliyor.

Anayasaya aykırılığı açıkça ortada olan bir diğer hukuksuzluk, “Başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar”ın cumhurbaşkanı için bütünüyle kaldırılması.

Seçim Kanunu’nun 65. maddesinde yer alan “Seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar olan süre içinde Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri, yurt içinde yapacakları seçim propagandası ile ilgili gezileri makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamazlar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı olan karşılama ve uğurlamalarla törenler yapılamaz ve resmi ziyafet verilemez. Yukarıda yazılı süre içinde Başbakan ve Bakanlar seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında bu kanun hükümleriyle bağlıdırlar” ibâresinde “başbakan” kelimesi çıkarılırken yerine “cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi” paravanında dayatılan “tek kişilik hükûmet”te Başbakanın bütün yürütme yetkilerini devralan “cumhurbaşkanı”nın konulmaması.

SEÇİM GÜVENLİĞİNİ BERHAVA EDİYOR

Buna göre “partili cumhurbaşkanı”, tek kişi olarak “seçimle ilgili faaliyetlerinde ve konuşmalarında kanun hükümleriyle bağlı” olmayacak.

Yani seçim kampanyalarında devlet imkânlarını ve araçlarını yine hoyratça kullanacak; seçim gezilerine resmi vasıtalarla katılabilecek; valiler, yöneticiler ve memurlar tarafından karşılanıp uğralanacak, resmi ziyafetlere katılacak, propaganda konuşmalarını yapacak; önceki seçimlerde ve referandumlarda sonuna kadar fütursuzca seçim çalışmalarında istimal ettiği gibi…

Ve bütün bu komplolar, en başta “yargı yönetimi ve denetimi”nin yerine getirilmemesiyle “seçim güvenliği”nin peşinen ihlâliyle peşinen “seçim ve sandık güvenliği” ortadan kaldırılıyor.

Bu bakımdan AYM’nin Anayasaya aykırı “yasa”yı “iptali demokrasinin işleyişi açısından büyük önem taşıyor.