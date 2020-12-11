Ankara, AB ile ilişkileri düzeltmeli

Kritik Avrupa Birliği zirvesi arefesinde AB mahfillerinin “Türkiye’nin AB Ulusal Programı”nda taahhüd ettiği “Kopenhag kriterleri” kapsamında “insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüyle ifâde özgürlüğünün AB müktesebatı standartları ile uygulamaları ışığında geliştirilmesi” çağrılarını ne yazık ki Ankara yine tepkilerle geçiştiriyor.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB’nin Ekim ayında sorunları gidermek ve ilişkileri iyileştirmek için Türkiye’ye el uzatmasına mukabil Ankara’nın olumlu bir gelişme göstermediğinden, en müsbet tekliflerin dahi “düşmanca söylemler”le provoke edildiğinden yakınırken, daha iki hafta önce “Geleceğimiz AB’de” diyen Cumhurbaşkanı AB’ye bir defa daha agresif bir çıkış yaptı.

Görünen o ki her defasında özellikle demokrasi, temel hak ve hürriyetlerle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı uyarılarından sarfınazar edip meseleyi “Kıbrıs konusu”na hasreden Ankara, bu kez AB’nin “Doğu Akdeniz” itirazını “AB karşıtlığı”nda istimal peşinde.

“AB PROJESİ” KARARTILIYOR

Kamuda “AB standartları”nın olmaması, âdeta her ihale için ihale kanununun değiştirilmesiyle kamu ihalelerine fesad karıştırılmasının kat kat artması, yolsuzluklarla mücadele karnesi”nin vahim kırıklığı da, AB’nin Türkiye raporlarında özellikle dikkat çektiği temel hususlardan.

Ne var ki iktidarda kalma dışında artık hiçbir hedefi kalmayan iktidar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla insan hakları ve temel hak ve hürriyetlere ilişkin hiçbir düzeltmeye yanaşmıyor; “yargı reformu” lâfıyla kalıyor.

Ne KHK’larla yüz bini aşkın kamu görevlisinin gasbedilen haklarının iâdesi, ne yargısız infazla yıllardır on binlerce vatandaşın insafsızca tutukluluğunun, ne milletvekilleriyle 70’den fazla gazetecinin hapiste tutulmasının, seçilmiş belediye başkanlarının yerine iktidar kayyımlarını atama hukuksuzluğunun giderilmesi için hiçbir adım atılmıyor.

Ankara AB’den şikâyetçi, ama AKP iktidarında AB kriterleri için hiçbir ciddî çaba yok.

Bir yandan ekonominin dibe vurmasına karşı dış kaynak arayışıyla AB’ye “mesajlar” gönderilirken, hukuktaki çöküşü örtbas etme hesâbına “yargıda reform”dan dem vurularak vaziyet kotarılmaya çalışılıyor.

Kısacası, yaman çelişkilerle “AB projesi” karartılıyor.

Gerçek şu ki “tek adam rejimi”nde içte ötekileştirme ve kutuplaştırmayla sürekli “düşman” icâd edilerek ülkenin gerçek gündemi sabote edilirken, AB’yi de “düşmanlaştırma” taktiğiyle ilişkiler zehirleniyor.

Ancak AB’nin lokomotifi Almanya Başbakanı Merkel’in “Erdoğan’ın salvolarına cevap vermiyoruz” ifadesiyle Ankara’yı “yaptıklarının farkında olmaya” dâveti oyunu bozuyor.

ANKARA’YA RAĞMEN AB İNİSİYATİFİ

Keza daha evvel Türkiye’nin Avrupa ile dış ticarette büyük payı bulunan ve üç buçuk milyon insanımızın yaşadığı Almanya’nın dönem başkanlığını her fırsatta “Ey Almanya!”, “Faşist, Nazi artığı!” tahkirleriyle hebâ eden Cumhurbaşkanı’nın “Bizim AB’ye ihtiyacımız yok, biz bize yeteriz!” sloganıyla “AB karşıtlığı”nı ateşlemesinin ardından “Türkiye’ye yapılacak bir yaptırım Türkiye’yi ırgalamaz!” çıkışlarını, hâlâ tehditler savurarak meydan okuma tuzağını boşa çıkarıyor.

Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın “Türkiye’ye ağır yaptırımlar uygulanması” çağrılarına mukabil, Almanya, İtalya ve İspanya gibi AB’nin önde gelen ülkelerinin girişimiyle “sert yaptırımlar”dan kaçınılıp zamana yaydırılacak “yumuşak yaptırımlar”la kalınması irâdesi, “AB içindeki AB ve Türkiye karşıtları” ile içteki AB karşıtı mihrakların kumpasını etkisiz kılıyor.

Aslında Almanya’nın nihayette Türkiye’nin dışlanmaması, hiçbir yaptırım yapılmaması, problemlerin diplomasi ve müzâkerelerle halli inisiyatifi çözümün yolunu gösteriyor.

İtalya Başbakanı Conte’nin Avrupa Parlamentosuna “Ankara ile gelecekle ilgili perspektifte vereceğimiz sinyaller net olmalı, tansiyonu yükseltecek dinamikleri tetiklememeli” ikazı da.

Özetle, Türkiye’nin ABD’nin ağır “CAATSA yaptırımları”yla karşı karşıya kaldığı süreçte Ankara, AB ile didişmeye, kavgaya değil, diyalog ve diplomasiyle haklı olduğu konuları kabul ettirip, demokrasi, hukuk, temel hak ve hürriyetler noktasındaki vahim durumunu düzeltmeye bakmalı.

Başka yolu yok...