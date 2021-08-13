Ankara “Afganistan plânı”nda yer alıyor!

Yirmi yıllık işgalin ardından güya mücadele için girdiği ülkeyi Taliban’a bırakmasıyla etnik iftiraklarla iktidar kavgasıyla bölüp parçalama “plânı”nı devreye sokan ABD ile işgal ortakları, “göç politikası”yla bu plânın alt yapısı oluşturuluyor.

Aslında daha önce her defasında en son Afganistan hükûmetinin Taliban’a karşı askeri harekete geçeceği sözünü veren ABD’nin 11 Eylül’de “çekileceği”ni ilânıyla Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran ile olan sınırının büyük bölümleri de dahil yüzde doksanını kontrol altına aldığı bildirilmişti.

Son safhada ülkenin ikinci büyük kenti olan Kandahar’a yönelik saldırılarını yoğunlaştıran ve başkent Kabil’e yönelen Taliban’a karşı Afgan hükûmetine ABD’nin destek vereceği açıklaması yapılıyor.

Maksat, Afganistan’ı karıştırmak; ve IŞİD’den El Nusra’ya emperyal ecnebilerin “işbirlikçi maşa” olarak kullandığı “taşeron” radikal örgütler gibi sözde çatıştığı Taliban’la Kabil hükûmetini çatıştırarak ülkeyi kargaşa ve kaosa sürükleyip yeniden iç savaş fitnesini tahrikle bölünüp parçalanmasına zemin hazırlamak. Bunun için bir “kaos plânı” uygulanıyor.

ÇATIŞMALAR ÇIKARILIYOR

Belli ki Amerikalılar, Taliban’la mücadeleyi değil, bu örgütle Afgan hükûmeti arasındaki çatışmaların alevlenmesiyle ülkedeki etnik unsurların bir biriyle kıyasıya kavgaya tutuşması fitnesini ateşliyor.

En son Amerikan Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral McKenzie’nin, “Taliban, yürüttükleri kampanyada kaçınılmaz bir sona doğru gidildiği izlenimi vermeye çalışıyor. Ancak bu doğru değil. Taliban’ın zaferi kaçınılmaz değil” diye konuşmasının amacı bu.

Bu yüzden bir yandan bütün dünyaya ABD’nin “Taliban’ı bombalayıp dengeleyeceği” haberleri uçurulurken, diğer yandan Amerikan yetkililerinin Taliban’la masaya oturması garabeti yaşanıyor.

Çarpıcı olan, daha Amerikan askerleri çekilmeden Afganistan karışıyor. Ve her fırsatta Türkiye’yi istemediğini ve “işgalci” olarak göreceğini bildiren Taliban’ın ilçelerden artık şehirlere girdiği vartada Ankara’nın “Kabil havaalanının korunması” perdesinde hâlâ bu ülkede ABD ve küresel müttefiklerinin işgal ve hegemonya plânında yer alma “talebi”yle bu “proje”ye hizmet ediyor. Senaryolarında aktif olarak yer alıyor.

Diğer yandan ABD’nin Afganistan’dan 2 bin 400 kilometreden tamamı gençlerden oluşan ve aralarında Afgan ordusundan askerlerin de bulunduğu belirtilen yüz binlerce sığınmacıyı otobüslerle, TIR’larla İran üzerinden getirtip Türkiye’ye yığmasının ve her ne kadar kapılar görünürde “kapalı” olsa da kevgire dönen sınırlardan Türkiye’ye geçirilmesinin amacının da bu “plân”a mâtuf olduğu anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanı’nın “Taliban’ın başıyla görüşebileceği”ni peşinen duyurması da buna yönelik.

Ankara’dakilerin sığınmacıların Avruya’ya geçişlerini engelleyen ve “Türkiye’de tutulmaları”nı şart koşan “geri kabul anlaşması”yla bu “plân”a âdeta çanak tuttuğu görülüyor.

GERGİNLİKLİKLER TAHRİK EDİLİYOR

Tesbit şu ki, Türkiye’ye gönderilenler Afganistan’da Amerikan ordusu ve ABD merkezli STK’lar için çalışan “işbirlikçileri”ne teminat vermiş. Amerikan yetkililerinin “yandaşları”na, Pakistan ya da Türkiye gibi ülkelere geçin, sizi on üç - on beş ay sonra alacağız!” bunun açık taahhüdü.

Bilindiği gibi, Amerikalılar, daha önce Irak’taki “yanlıları”nı Türkiye’den alıp Guam adalarında birer militan olarak “eğiterek” akabinde yeniden bölgede dehşetli terör, silâhlı saldırı, bombalama eylemleriyle kalkışma ve kargaşayı tahrikte istimal etmiş ve bu ülkeyi etnik ve mezhebi iftiraklar üzerinden bölüp parçalama eşiğine getirmişti.

Şimdi de Türkiye’ye sevk ettiği Afganlar arasından da “seçikleri”ni Amerika’ya götürüp “eğiterek” ardından yine bölgenin başına musallat etme emelinde. Bu bakımdan Afganistan’dan Türkiye’ye gelenler için bazı yorumcularca “ABD’ni Afgan ordusu” nitelemesi yapılıyor.

Hâsılı, “çok yönlü plân”ın asıl hedefi, Afganistan’ı da bölüp parçalamak. Bunun için ülkedeki sosyal fay hatları, etnik farklılıklar, şiddet ve terör tahrik ediliyor. Gerginlikler kışkırtılıyor, provokasyonlar yapılıyor.

Ve ne yazık ki, AKP’nin “tek kişilik yönetimi”nde Ankara, Türkiye’yi küresel emperyallerin bu “tefrika fitnesi plânı”nın bir parçası haline getiriyor.